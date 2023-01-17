Що таке ракета Х-22, яка зруйнувала будинок у Дніпрі, та чи зможуть системи Patriot захистити українські міста?

Західні експерти вважають, що після розгортання систем Patriot, Україна буде краще захищена від російських крилатих ракет, але вони зауважують, що жодна система ППО не розрахована для захисту великих міст. Аналітики наголошують, що буде потрібна нова «архітектура», щоб інтегрувати нові та вже поставлені західними партнерами системи ППО, щоб захистити українців від російських обстрілів.

Міністерство оборони Великої Британії підтвердило, що ракета, яка влучила у житловий будинок к Дніпрі у суботу, 14 січня, і спричинила загибель кількох десятків людей, за їхніми даними, була російською протикорабельною ракетою, яку в Росії називають Х-22, а за західною класифікацією, AS-4 Kitchen.

«Велика протикорабельна ракета AS-4 Kitchen, запущена із середнього бомбардувальника Ту-22М3 Backfire ймовірно влучила в житловий будинок у Дніпрі, що призвело до загибелі щонайменше 40 людей», – мовиться у повідомленні британської військової розвідки у вівторок, 17 січня.

Британські військові експерти додають, що Росія проводить обстріли української електромережі хвилями з 11 жовтня, і 14 січня 2023 року запустила «десятки ракет».

Міністерство оборони Британії вважає, що ця ракета, як і попередні, (зокрема та, що влучила у торговий центр в Кременчуці 27 червня 2022 року) є «неточними при використанні проти наземних цілей, оскільки його радарна система наведення погано розрізняє цілі в міських районах».

Британські експерти підтвердили, що українські сили ППО не спричинили цей інцидент, і взагалі не мають можливості збити ракети цього класу.

Що таке ракета Х-22 і чому українські ППО не можуть її збити?

Надзвукові протикорабельні крилаті ракети, які запускаються з літаків-бомбардувальників за сотні кілометрів від цілі, у часи «холодної війни» були озброєні ядерною боєголовкою. Передбачалося, що низька точність враження не буде критичною, якщо запускати таку ракету по великих наземних цілях – аеродромах, портах, хоча головним її призначенням було знищення авіаносців.

Міністерство оборони України повідомило у неділю, 15 січня, що під час суботнього обстрілу Росія використала п’ять Х-22, які запускалися з району міста Курськ та з району Азовського моря.

«14 січня 2023 року із п’яти дальніх бомбардувальників Ту-22м3 ВКС РФ по території України було випущено п’ять крилатих ракет Х-22. Пуски здійснювались із Курської області та з акваторії Азовського моря», – мовиться на твітер-сторінці міністерства.

Про те, що Україна не має засобів збивати такі ракети, у понеділок на прес-конференції сказав Юрій Ігнат, речник командування Повітряних сил ЗСУбройних Сил України.

«Хочу ще раз зазначити, що найсучасніші комплекси С-300, які в нас є і які час від часу працюють у тому регіоні теж, не можуть фактично збити ракету Х-22, немає такої технічної можливості», – сказав полковник Ігнат.

Він пояснив, що ракета Х-22 досягає максимальної швидкості 4000 км/год, а українські ППО не здатні збивати цілі, що рухаються з такою швидкістю. ТомуУкраїні потрібні більш досконалі системи ППО, такі як Patriot PAC-3 і Aster SAMP/T.

Як повідомляв «Голос Америки», минулого місяця президент США Джо Байден пообіцяв доставити в Україну батарею Patriot, на початку цього місяця цю ж систему пообіцяла надати Німеччина.

За даними Пентагону, зазвичай навчання з цими системами займає від 6 до 12 місяців, але через потреби воєнного часу тренування українців буде пришвидшеним, повідомив раніше речник оборонного відомства Пет Райдер.

«Ми намагаємося працювати з українцями, щоб побачити, що ми можемо зробити, щоб прискорити графік навчання», – сказав генерал Райдер. За його словами, перша група українських військових, що складається з 90-100 військових, які вже прибули до Оклахоми, приступає до навчання цього тижня у Форт-Сіллі.

Як зазначає експерт з питань протиракетного захисту вашингтонського Центру стратегічних та міжнародних досліджень (CSIS) Том Карако, системи Patriot є найдосконалішими з тих, що стоять на озброєнні США, їхня вартість становить близько мільярда доларів, але навіть тоді, коли ці системи будуть розгорнуті в Україні, вони не дадуть повного протиповітряного захисту.

«Це – одна батарея, тому захист буде обмежений, з точки зору кількості цілей, які він може атакувати, з точки зору потужності. Але Patriot здатний переслідувати загрози вищого рівня, ніж деякі з попередніх систем, – сказав Карако у розмові з телеканалом CBS News минулого тижня. Він нагадав, що вже раніше США та партнери надали Україні NASAMs та інші системи, які можуть вражати ракети та безпілотники.

У розмові зі спеціалізованим військовим виданням The War Zone, Девід Шенк, полковник армії США у відставці та колишній очільник тренувальної бази у Форт Сілл, де будуть тренуватися українські військові, говорить, що «кожна із цих систем здатна вразити Х-22».

Але він вважає, що проблемою буде об’єднати в один механізм протиповітної оборони системи Patriot, NASAMS, німецькі системи SLM IRIS-T та франко-італійські SAMP/T, про постачання яких також зараз ідеться.

«Проблема полягає в інтеграції датчиків, щоб забезпечити раннє попередження для цих систем про вторгнення», – каже Шенк. Він додає, що такі системи були розраховані для захисту стратегічних об’єктів, а не цілих міст. Тому, за його словами, буде потрібно розробити цілу «мережеву архітектуру та інтегрованих систем», щоб вражати надзвукові крилаті ракети.

За оцінками українських посадовців на січень, у Росії зараз залишається 162 ракети Х-22 і Х-32. Під час попередніх обстрілів постраждали великі житлові будинки у Бородянці в березні та у Часовому Яру в липні, а також торговий центр у Кременчузі у червні.