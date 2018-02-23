Співпраця Манафорта зі слідством проллє більше світла на кампанію Януковича – аналітик США

"Результати цього розслідування стануть важливими для обох країн". Так прокоментувала справу Манафорта в США заступник директора з іноземної корупції американського Центру "Америка за прогрес" Діана Пилипенко в інтерв’ю Українській службі "Голосу Америки".

"Справа Манафорта достатньо складна, і коли пізніше цього року розпочнеться суд, тоді, я гадаю, стане відомо більше стосовно того, чи будуть Манафорт, або Рик Ґейтс, співпрацювати зі слідством".

Якщо Манафорт та Ґейтс погодяться на співпрацю зі слідством, яке, наразі проводить команда спецпрокурора США Роберта Мюллера, то на поверхню вийде більше інформації про те, що відбувалось і за лаштунками кампанії Януковича, переконана дослідниця.

Це дозволить "витягнути на світло те, що відбувалось і в Україні також стосовно того, як управляли кампанією Януковича", - наголосила вона.

В четвер спеціальний прокурор США Роберт Мюллер висунув проти колишнього радника Януковича та колишнього голови виборчого штабу Дональда Трампа Пола Манафорта та його ділового партнера Ріка Ґейтса нові звинувачення.

В звинуваченнях йдеться про кримінальну діяльність Манафорта та Ґейтса, зазначає The New York Times. Видається, що це ще одна спроба спецпрокурора Мюллера натиснути на Манафорта та Ґейтса, щоб вони співпрацювали зі слідством і уникли тривалого ув'язнення.

Обвинувачені раніше заявляли, що не мають відношення до центральної теми розслідування Мюллера про можливу координацію дій Трампа та його команди з Росією у впливі на вибори в США, наголошує видання.

Розслідування Мюллера набирає швидкості, переконана Пилипенко. "Тому, мене не здивує висунення більшої кількості звинувачень", - наголосила вона.

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У звинуваченнях вказується, що Манафорт, спільно з Ґейтсом відмив більше ніж 30 мільйонів доларів, щоб оплатити персональні витрати. Гроші, здебільшого, було отримано за послуги, які ці діячі надавали проросійським політикам в Україні.

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