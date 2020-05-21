Засудженого екс-юриста Трампа випустили під домашній арешт через COVID

Майкла Коена, засудженого колишнього юриста Дональда Трампа, відпустили з тюрми відбувати покарання у вигляді домашнього арешту через пандемію та складну ситуацію із зараженням коронавірусом у в'язницях.

У грудні 2018 року Коена засудили до трьох років ув'язнення. Він визнав свою провину у наданні неправдивих свідчень Конгресу щодо проекту будівництва офісного центру кампанії Дональда Трампа в Москві, а також порушенні правил фінансування політичних кампаній, здійснюючи виплати від імені Трампа. Коену 53 роки, він відбував покарання у в'язниці штату Нью-Йорк.

"Я такий радий повернутись додому й бути із моєю родиною. Я так багато хочу і планую сказати. Але зараз не час. Скоро. Дякую усім моїм друзям і прихильникам", - написав Коен у Twitter.

Минулого тижня на домашній арешт із в'язниці у Пеннсильванії перевели 71-річного Пола Манафорта, колишнього очільника виборчої кампанії Дональда Трампа, а перед тим радника "Партії регіонів". Як заявляв захист Манафорта, він має підвищений ризик захворіти на коронавірус через вік та наявні захворювання. Адвокати повідомляють, що Манафорт має високий тиск, хворобу печінки, захворювання дихальних шляхів і у січні 2020-го захворів на грип та бронхіт. У грудні Манафорта було госпіталізована через "кардіологічну подію".

Раніше президент Трамп, як видається, називав судове переслідування свого колишнього радника "полюванням на відьом". "Мені дуже шкода Пола Манафорта та його чудову родину. "Правосуддя" взяло справу щодо подактів, якій вже 12 років, серед іншого, чинило колосальний тиск на нього, але, на відміну від Майкла Коена, він відмовився "ламатись" і не став вигадувати історії, щоб отримати "угоду". Велика повага хороброму чоловікові!" - писав у Twitter президент США у 2018-му році.

Раніше американські медіа повідомляли про високий відсоток заражених коронавірусом у тюрмах США, адже в умовах обмеження свободи неможливо дотримуватись соціального дистанціювання та належної гігієни й використання засобів особистого захисту.

Практика змінювати тюремний строк на домашнє ув'язнення для злочинців, які не становлять загрози іншим і яким до звільнення залишилось півтора року чи менше, в межах заходів боротьби із коронавірусом існує в багатьох країнах. Зокрема в Італії широкої критики набуло рішення відпустити таким чином додому ​принаймні трьох мафіозі, серед них - босс сумнозвісного сицилійського злочинного угруповання Коза Ностра.

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