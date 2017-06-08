Екс-директор ФБР Комі дає свідчення в Сенаті США. Наживо з перекладом українською

Колишній директор ФБР Джеймс Комі, якого Трамп звільнив з посади минулого місяця, у четвер дає свідчення в Сенаті вперше з часу відставки.

"Голос Америки" веде пряму трансляцію з перекладом українською. Трансляція слухань починається о 10:00 за Вашингтоном, 17:00 за Києвом.

Відставка Комі відбулась неочікувано різко, на тлі чуток в ЗМІ стосовно можливої змови команди президента Трампа з Росією. Білий дім декілька разів змінював своє обґрунтування звільнення Комі. Спочатку посадовці говорили, що Трамп діяв за рекомендацією заступника міністра юстиції Рода Розенстайна, який критикував те, як Комі провадив розслідування діяльності Клінтон. Потім вони сказали, що службовці ФБР втратили довіру до Комі, але згодом в інтерв'ю NBC Трамп зазначив, що він розмірковував над звільненням Комі до зустрічі з Розенстайном і що у нього на думці була «вся ця справа з Росією», коли він приймав рішення про відставку.

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