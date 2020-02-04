У Конгресі США розслідують роботу додатків для побачень - через сексуальних злочинців

Розслідування щодо діяльності популярних застосунків для побачень Tinder, Bumble, OkCupid та інших розпочав підкомітет Палати представників США з питань нагляду і реформ. Законодавці підозрюють, що мобільні додатки можуть надавати доступ потенційним злочинцям до неповнолітніх дітей.

Конгресмени надіслали компаніям листи з проханням детально пояснити їхню політику щодо встановлення ідентичності користувачів.

“Згідно з нещодавніми звітами, багато застосунків для побачень не можуть ефективно відслідковувати неповнолітніх користувачів, створюючи небезпечні та недоречні ситуації”, - йдеться у листі конгресменів.

Вони наголошують, що політика сервісів заохочує неповнолітніх вказувати неправдивий вік під час реєстрації. Разом з цим, на думку конгресменів, компанії не мають ефективного механізму фільтрування і встановлення справжнього віку користувачів.

Крім цього, конгресмени звертають увагу на те, що компанії не вживають достатньо превентивних заходів щодо сексуальних злочинців, які можуть “полювати” на неповнолітніх через додатки для побачень.

Зазначимо, що при реєстрації у сервісах для побачень застосунок зазвичай просить користувачів під’єднати профіль до сторінки у Facebook для підтвердження віку та ідентичності.

Компанія Match Group, якій належать права на Tinder та інші сервіси для побачень, у коментарі The Hill повідомила, що робить все можливе для безпеки власних користувачів.

“Втім, це ширша проблема інтернету, і кожен має виконати свою частину для її вирішення. Тому ми благаємо треті сторони, як-от Apple і Google, які точно знають, хто використовує ці застосунки, припинити надавати доступ до них сексуальним злочинцям та неповнолітнім”.

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