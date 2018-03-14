Для перемоги України в протистоянні з Росією необхідне подолання корупції

Недавно минула четверта річниця російського вторгнення в Крим і анексіі півострова. І хоча цей факт і продовження конфлікту зникли з перших сторінок друкованих ЗМІ, 2017 рік був найкривавішим у конфлікті, який розпочався у 2014 році. За той час загинуло понад 10 тисяч людей і приблизно 1,6 мільйона стали біженцями.

Порушення територіальної цілісності України і тривала агресія на Донбасі є зусиллями Кремля з мею підірвати українську демократію.

Майбутнє світового порядку, основаного на прийнятих нормах, залежить від бажання Сполучених Штатів та їх союзників зупинити російську агресію. Але це, читаємо у виданні The Hill, вимагає також, щоб Україна впорядкувала свої внутріші справи, запровадила важливі демократичні реформи і вийшла переможцем у боротьбі з корупцією.

Згідно з результатами недавно проведеного опитуванням, проведеним Міжнародним республіканським інститутом, майже половина українців вказують на корупцію як найважливіше питання, перед яким стоїть країна, а 71% вважають, що країна йде в неправильному напрямку. Це збігається з невисоким рівнем підтримки національного уряду і зростанням настроїв проти Європейського Союзу

Хронічна корупція в Україні не лише підриває перспективи європейської інтеграції. Це посилює кремлівську пропаганду, що, мовляв, уряд не представляє інтересів пересічних громадян. Послаблені корупцією інститути не можуть ефективно служити громадянам і задовольняти їх потреби та можуть ще більше відчужувати тих, то піддається російським впливам, зокрема на окупованих територіях.

Автор статті підкреслює, що без подолання корупції буде важко переконати мешканців непідконтрольних Києву територій, що їх реінтеграція поверне повне і рівне партнерство в український політичний розвиток. Важливу роль США і європейські партнери в підтримці цих зусиль з метою встановлення незалежного антикорупційного суду, національного антикорупційного бюро. Ця підтримка санкцій проти Росії і додаткова військова допомога можуть допомогти подлати протистояння з Росією і побудувати стабільну демократичну країну.

Зовнішня допомога надзвичано важлива, але решта залежить від самих українців.

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