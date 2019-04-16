"Нафтодолари" прийшли. Злети та падіння міста Котулла у штаті Техас

24 готелі у містечку з населенням 4 тисячі осіб. У Техасі – в самому центрі родовища сланцевої нафти Eagle Ford Shale розташоване невеличке містечко Котулла. Нафтовий бум приніс сюди робочі місця та інвестиції, утім чи можливо вижити, якщо життєздатність міста залежить від єдиної, до того ж нестійкої, енергетичної індустрії. Нафтові прибутки принесли містечку не лише шалений успіх, а й нафтове прокляття.

Cтрімкий стрибок цін на нафту у 2010 му році, сприяв миттєвому розвитку міста

Нафта у Котуллі - скрізь. Цьому техаському містечку з населенням у 4200 людей, пощастило опинитися на території другого за запасами, родовища сланцевої нафти у США.

10 років тому тут було лише 4 готелі. Але стрімкий стрибок цін на нафту у 2010 му році, сприяв миттєвому розвитку міста. Котулла перетворилась у готельну столицю регіону, сьогодні тут 24 готелі.

«У нас напевно були найвищі ціни на кімнати у мережі готелів Холідей Інн Експрес в усій країні. Номер коштував 200-300 доларів за ніч і готелі були заповнені на 100 відсотків, не можливо було знайти кімнату», - розповідає Леррі Доваліна, голова Адміністрації міста.

Містечко зручно розташоване на Півдні Техасу. Через Котуллу проходить автомагістраль, що веде до Мексики, з якою американці активно торгують. Лише за дві години від міста - четвертий найбільший в країні морський порт. До нього від Котулли вже проводять нафтопровід, який значно спростить доставку сировини.

«Це свідчить про економічну активність міста, - продовжує Леррі Доваліна. - Видобуток потребує людей, які контролюють роботу трубопроводу, а це додаткові робочі місця. Це благословення для нас».

Номер коштував 200-300 доларів за ніч і готелі були заповнені на 100 відсотків, не можливо було знайти кімнату

Однак, наприкінці 2014 року видобуток нафти перевищив її попит. Це спричинило різке падіння цін від понад ста доларів за барель до 26.

Коли зупинилась нафтовидобувна галузь США, це відразу відчули у Котуллі. Як наслідок, люди позбулись роботи, а готелі спорожніли. З того часу галузь поступово ожила, втім мешканців містечка турбує їхнє майбутнє.

Карл Чилдерс, мешканець Котулли не приховує хвилювання: «У нас є уся ця інфраструктура працює шаленим темпом. Але коли усе сповільнюється, зупиняються усі ці готелі і залишаються люди які там працюють. Як тоді підтримувати місто?»

З цінами на нафту близько 60 доларів за барель, економіка Котулли знову процвітає. Минулого року лише податки, сплачені готелями, склали мільйон доларів прибутку до бюджету міста, майже як це було в час розквіту.

Наразі місто планує збудувати аеропорт і почати розвиток тваринництва, щоб урізноманітнити місцеву економіку, щоб наступного разу спад у нафтовій галузі не призвів до вимирання нафтового містечка.

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