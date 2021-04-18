До серпня у США від коронавірусу може померти ще 58 тисяч людей через послаблення заходів - прогноз дослідників

Попри масову вакцинацію, у США до початку серпня через коронавірус може померти ще 58 тисяч людей. Такі цифри наводить прогностичний графік Інституту метрики та оцінювання у галузі охорони здоров'я Університету штату Вашингтон.

Зараз у США зроблено вже понад 205 мільйонів уколів вакциною проти коронавірусу: майже 130 мільйонів людей отримали принаймні одну дозу препарату, 82 мільйони вакциновані повністю.

Як, повідомляє CNN, причина невтішних цифр, на думку дослідників, у тому, що із вакцинацією чимало людей можуть припинити дотримуватись заходів безпеки, зокрема, носити маски, а також почнуть активніше подорожувати й зустрічатись, хоча колективний імунітет - 70-80% щеплених чи тих, хто переніс хворобу й має імунітет - іще не сформувався.

Так, губернатор Невади оголосив напочатку тижня, що із 1 травня скасує протоколи соціального дистанціювання, але залишить у силі правило про носіння масок. В деяких інших штатах раніше повідомляли про скасування обмежень для роботи бізнесів, зокрема, закладів громадського харчування.

Також різні дослідники повсякчас озвучують побоювання, що деякі нові штами COVID-19 можуть виявитись стійкішими до вакцин чи більш смертоносними.

Крім того, як пише USA Today, нещодавнє рішення влади рекомендувати призупинити вакцинацію препаратом Johnson & Johnson через можливі побоювання про зв'язок із рідкісними (менш ніж 1 на мільйон) випадками утворення тромбозу, може лише підживити страхи людей, які сумніваються, чи хочуть вони вакцинуватись.

Через це влада закликала людей, які отримали вакцину Johnson & Johnson, не панікувати. Цим препаратом прищепили майже 7 мільйонів американців, й випадків тромбозу після того було лише 6.

Хоча Білий дім повідомив, що доз вакцин від Pfizer та Moderna вистачить для імунізації 300 мільйонів американців до кінця липня, препарат Johnson & Johnson​ міг бути зручним рішенням для багатьох людей через те, що потребує лише одного уколу.

Людей, що мали запис на імунізацію цим препаратом, уже перезаписали на уколи від Pfizer та Moderna. Зокрема, Pfizer повідомив, що збільшує своє виробництво препарату на 10%.

Крім того, у компанії раніше озвучували оцінку, що, ймовірно, через 6 місяців після перших двох уколів цією вакциною, потрібно буде повторне щеплення, аби зберегти імунітет до коронавірусу, а загалом вакцинуватись від коронавірусу потрібно буде щороку.​

Сполучені Штати залишаються лідером у світі за кількістю заражень і смертей від COVID-19. За даними університету Джонса Гопкінса, у світі виявили понад 140 мільйонів випадків хвороби, з них 31,6 мільйонів - у США, майже 15 мільйонів - в Індії, 14 мільйонів - у Бразилії. Із понад 3 мільйонів смертей, пов'язаних із коронавірусом, майже 567 тисяч припадає на США, 341 тисяч - на Бразилію, 212 - на Мексику.

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