Більшість американців підтримують обов'язкове щеплення від коронавірусу для школярів - опитування

Більшість американців зараз підтримують обов'язкове щеплення від коронавірусу для школярів від 12 років, щоб ті могли очно відвідувати заняття, - про це свідчить опитування видання Politico та Гарвардського університету.

В опитуванні, що проходило між 28 вересня й 3 жовтня, взяли участь 1008 дорослих. Результати показали, що існує суттєва різниця у поглядах на це питання залежно від політичних уподобань, раси та ентічного походження учасників дослідження. 3 з 4 демократів виступають за обов'язкове щеплення, при цьому 59% республіканців виступають проти.

Деякі штати уже запроваджують для школярів вимогу про обов'язкову імунізацію, зокрема, про це вже оголосила Каліфорнія, де домінують демократи. Натомість конгресмени-республіканці днями закликали міністра освіти Мігеля Кардону оголосити про заборону запровадження вимог про вакцинацію для школярів і студентів.

Видання Politico відзначає, що на зміну настроїв у бік підтримки обов'язкового щеплення вплинула ситуація довкола "Дельта" штаму коронавірусу та зростання показників захворюваності серед дітей. У червні ідею підтримували 50% опитаних, зараз - 54%.

У громадах із переважно небілим населенням підтримка вакцинації вища: 63% серед афроамериканців, 59% - серед латиноамериканців проти 51% серед білих.

Всі 50 американських штатів мають вимогу обов'язкового щеплення від кору, паротиту і краснухи. Але вакцини від Covid-19 іще не затверджені для дітей до 12 років. Днями компанія Pfizer подала заявку на дозвіл вакцинувати від коронавірусу дітей 5-11 років.

У статті використано матеріали Politico.

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