На Заході, слова Путіна про хакерів-патріотів викликали асоціації з «зеленими чоловічками»

Хакери «прокинулись, прочитали, що щось відбувається в міждержавних відносинах, і якщо у них патріотичний настрій, вони починають вносити свою лепту, як вони вважають, за правильне, в боротьбу з тим, хто погано відгукується про Росію», - так відповів президент Росії Путін на питання міжнародної преси про можливі кібератаки Росії на президентські вибори в США в 2016 році, заперечивши хакерство на державному рівні.

Представники міжнародної преси відзначили, що хоча Путін і не визнав державної підтримки хакерству, він все ж припустив, що російська кібератака на вибори в США таки відбулась.

«Путін визнав і вже не заперечує втручання Росії, але говорить про «патріотично налаштованих хакерів», - твітує Стів Копак з CNBC.

Інші не готові довіряти словам Путіна:

«Путін: ми не робили хакерських атак на вибори США, але «патріотично налаштовані» хакери, яких ми навчили і фінансували – можливо», - твітує Джонатан Вайсман з The New York Times

Західні аналітики побачили паралелі в поясненнях Путіна про хакерів з поясненнями Росії стосовно ситуації в Україні.

«Путін говорить, що то патріоти-хакери, а не уряд, стоять за кібератаками проти Заходу. Як і «добровільні» армії, що воюють в Україні», - твітує колишній посол України в США Стівен Пайфер.

«Чесно кажучи, Порошенко так само говорить про українських хакерів», - зауважив Александер Кларксон з Лондонського королівського коледжу.

«Тіні зелених чоловічків? Спершу заперечення, потім представлення цього як величезну патріотичну перемогу», - пише британський економіст Тімоті Еш.

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