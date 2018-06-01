Чеські законодавці підтримали пропозицію про збільшення кількості військових у країнах Балтії

У п’ятницю чеські законодавці схвалили урядові плани про кількість військ для участі в іноземних місіях НАТО. Незважаючи на протести комуністів, центристська політична партія прем’єр-міністра Андрея Бабіша Ано підтримує пропозицію про розгорнення військових у Балтії.

Все ж прем’єр-міністр розраховує на підтримку з боку комуністів для сформування нового уряду разом із соціал-демократами.

Перед голосуванням деякі комуністичні партійці заявили, що їх п’ятнадцять законодавців не підтримають такої коаліції, якщо чеські військовослужбовці будуть надіслані до Балтії в рамках зусиль НАТО посилити східний фланг з Росією.

Однак лідер комуністів Войтєх Філіп заявив агентству CTK, що партія не готова припинити розмови з партією Бабіша, не зважаючи на те, що комуністи в принципі виступають проти НАТО.

Мандат збільшує кількість чеських військових в Афганістані, Іраку та інших місцях і збільшує розгорнення в країнах Балтії, де у спільній операції візьме участь до 290 чеських військових.

Верхня палата законодавчого органу – Сенат – минулого місяця схвалила збільшення кількості військ в іноземних місіях.

Бабіш заявив у Twitter після голосування, що таким чином країна виконала зобов’язання щодо НАТО і применшив при цьому «істеричну реакцію ЗМІ» під час голосування.

Партія прем’єр-міністра здобула більшість місць на виборах у жовтні минулого року, але не має звичайної більшості. Коаліція із соціал-демократами дасть йому 93 із 200 голосів у нижній палаті, але залежатиме також від кількох комуністичних законодавців.

Тимчасом соціал-демократи проводять внутрішній референдум щодо коаліції з партією Ано. Результат повинен надійти у середині червня. А до кінця місяця це питання мають вирішити також комуністи.

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