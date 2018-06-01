США можуть розмістити протиракетну систему в Німеччині

Військові США проводять попередні дискусії про переведення потужних систем протиракетної оборони до Німеччини, щоб посилити оборону Європу, повідомляє Reuters, посилаючись на два обізнані джерела. Експерти застерігають, що цей крок може призвести до посилення напруження у відносинах з Москвою.

Пропозиція розмістити високоточну систему протиракетної оборони THAAD в Європі передує рішенню Дональда Трампа вийти з ядерної угоди стосовно Ірану і є частиною широких зусиль з посилення протиповітряної та протиракетної оборони Європи, наголошує агентство.

Європейське командування США вже декілька років підтримує розміщення системи THAAD в Європі, але вихід США з ядерної угоди стосовно Ірану додав нагальності цьому питанню, зауважує Рікі Еллісон, голова неурядової організації Альянс з протиракетної оборони.

Високопосадовець збройних сил Німеччини наголосив на необхідності встановити більше радарів в Європі для того, щоб краще слідкувати за можливими загрозами і, за потреби, надсилати сигнал для перехоплення.

В Міністерстві оборони США зазначають, що остаточного рішення з таких дій не було прийнято. «Наразі, немає планів розмістити системи THAAD в Німеччині. Ми не обговорюємо можливі військові плани, так як не хочемо надавати інформацію потенційним супротивникам. Німеччина залишається одним з наших найближчих і найпотужніших партнерів та союзників», - наголосив речник Пентагону Ерик Пагон.

Розмови про розміщення системи THAAD в Європі поширюються на тлі зростання напруження між Заходом та Росією.

НАТО давно наполягає на тому, що програма зміцнення протиракетної оборони не спрямована проти Росії, однак, альянс зараз в суворішому тоні спілкується з Москвою після отруєння в Англії колишнього російського розвідника.

«Це стане ще одним політичним посланням європейцям стосовно того, що ми маємо серйозні наміри із захисту наших союзників, - зазначив один з посадовців американських збройних сил. – За початковими оцінками, Німеччина, не вбачатиме проблем в розміщенні THAAD”.

Головнокомандувач Об'єднаних збройних сил НАТО в Європі Кертіс Скапаротті минулого тижня заявив, що він вивчає можливість надходження більшої кількості військових та додаткового устаткування, щоб стримувати Росію.

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