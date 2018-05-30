Польща пропонує США розташувати на польській території американські війська

Польща бажає мати на своїй території американську танкову дивізію і готова заплатити за це до двох мільярдів доларів. Така пропозиція має рішучу підтримку з боку Дональда Трампа, який вважає таку можливість одним з найбільших досягнень свого президентства. Що більше, це мала б бути двостороння угода між обома країнами, без участі в ній НАТО або Європейського Союзу, пише видання Politico.

Перспективи такої двосторонньої угоди загрожують порушити європейську систему взаємної оборони, яку вважається основою багатосторонньою безпеки. Польща, одна із п’яти країн НАТО, яка асигнує на оборону передбачені угодою кошти, відіграє більшу роль в організації і займає рішучішу роль у протистоянні з Росією, зокрема після анексії нею українського Криму.

Польська пропозиція, як здається, також порушує угоду між НАТО і Росією від 1997 року, яка мала пом’якшити напруження у взаємних відносинах. Однак Міністерство національної оборони Польщі говорить, що ця угода недійсна, тому що Москва створила нову геополітичну ситуацію, яка вже не відповідає «нинішніми і можливими до передбачення умовами безпеки».

Підхід Польщі, як пише видання Politico, кмітливий. Польські офіційні особи звернулися з пропозицією до впливових членів Конгресу, які відвідували Варшаву, та заступника командувача американських військ в Європі генерал-майора Тимоті Макґваєра.

Тепер Пентагон вивчить пропозицію про постійну американську базу в Польщі, представлену голові делегації сенатору Джеймсу Інгофу. Пропозиція має також підтримку з боку республіканського законодавця Джона Маккейна, який займає рішучу позицію щодо Росії.

Однак це питання створює проблему для деяких союзників, пише Politico. Ні генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ, ні президент Анджей Дуда не порушили його на спільній прес-конференції в понеділок. У Польщі вже перебуває одна з чотирьох бойових груп НАТО, тимчасово розташованих у Східній Європі.

Ані Польща, ані США не порушили офіційно цього питання у штаб-квартирі НАТО в Брюсселі. Становище Польщі в Європейському Союзі підірване з приводу питання верховенства права. Польща також скептично ставиться до справи збережння ЄС ядерної угоди з Іраном, підтримуючи в цьому США.

Така пропозиція викликала суперечки між східноєвропейськими країнами, які відчувають російську загрозу, і західноєвропейськими, які такої негайної загрози не бачать, підкреслює Politico.

Представник президента Путіна Дмитро Пєсков заявив, що поширенння військової структури НАТО до кордонів Росії «аж ніяк не є вкладом у безпеку і стабільність» континенту. Водночас він визнав право Польщі запрошувати на свою територію американські війська.

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