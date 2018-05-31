Припиніть втручання в Україну - в НАТО звернулись до Росії

Протягом засідання Ради Росія-НАТО в четвер, країни-члени Північноатлантичного альянсу закликали Росію припинити втручання в Україну і намагання зруйнувати єдність Альянсу. Про це повідомила посол США в НАТО Кей Бейлі Гатчісон.

"США підтримують політику стримування, оборони та діалогу стосовно Росії. Протягом сьогоднішньої зустрічі, союзники НАТО звернулись до Росії зі спільним посланням: припиніть втручання до України, і припиніть зловмисну діяльність і намагання розділити наш Альянс", - написала Гатчісон у Twitter.

Засідання відбулось на рівні послів і обговорення торкнулось ряду тем, включно з ситуацією в Україні, військової діяльності, прозорості та зменшення ризиків, йдеться на сайті НАТО.

Підхід НАТО до Росії є послідовним, наголошується в офіційному повідомленні. Практичну співпрацю було призупинено в 2014 році через агресію Росії в Україні.

Водночас, канали політичного діалогу відкрито і Рада Росія-НАТО є важливим форумом. НАТО і Росія підтримують лінії зв’язку між своїми військовими, йдеться в повідомленні НАТО.

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