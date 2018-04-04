Спеціальні потреби

Мови
Попередній Наступний
Breaking News
Актуально

Що Далія Грибаускайте розповіла Трампу про українських військових. Екслюзив

Далія Грибаускайте

"Вважаю, президент Трамп розуміє ситуацію в Україні", - зазначає Далія Грибаускайте.

Президент Литви розповіла про деталі зустрічі лідерів країн Балтії з президентом США Дональдом Трампом в ексклюзивних коментарях журналістці Української служби «Голосу Америки» Тетяні Ворожко.

На питання, чи було особистісне взаєморозуміння з президентом Трампом, Грибаускайте висловила переконання, що таке взаєморозуміння було досягнуте. "Ми зустрілись не вперше, і він завжди є складним, але цікавим".

Я сказала Трампу, що Ваші (українські) військові є героями і, що вони можуть боротись за свою країну, за незалежність і, що Україна створила збройні сили, які здатні себе захистити
Далія Грибаускайте

"Звичайно, коли ми говорили про безпеку регіону, питання України піднімалось, ми говорили про поведінку Росії, безпеку України і, звичайно, підтримку Україні», - наголосила Грибаускайте.

​Протягом саміту, Трамп запитував про українських військовослужбовців, про те, як Україна захищається. "Я сказала Трампу, що Ваші (українські) військові є героями і, що вони можуть боротись за свою країну, за незалежність і, що Україна створила збройні сили, які здатні себе захистити", - сказала Грибаускайте.

Реформа НАТО та безпека регіону стали основними темами саміту трьох країн Балтії та США, що відбувся у вівторок. Далія Грибаускайте високо оцінила підписання декларації про дотримання статті 5 Північноатлантичного договору. Ця декларація містить "усі необхідні елементи, щоб регіон став більш безпечним і обороноздатним".

Країни Балтії - приклад для Європи в сфері енергетики, переконана Грибаускайте.

"Ми маємо справжню незалежність, тому що Росія завжди використовували енергетику як інструмент впливу на політику, впливу на країни загалом", - наголосила вона.

Інші європейські країни мають наслідувати приклад країн Балтії в досягненні незалежності від монопольного постачальника, вважає вона.

"Ми відкрили термінал зрідженого газу в Клайпеді і ми можемо постачати у всі країни Балтії, якщо це потрібно, і можемо обирати чи купувати з Європи, чи з Росії, чи у Сполучених Штатів.

Коментуючи підтримку деякими європейськими країнами газпромівського проекту "Північний потік-2", Грибаускайте зазначила: "Нас дивує, що Європа йде у зворотньому напрямку і не бачить загрози. Ми вже пережили загрозу. Це – наша історія, це наше знання і ми ніколи не повернемось і ніколи це не повторимо. Ми є найкращим прикладом в Європі.

Сподіваюсь, Європа скоро зрозуміє, що чим більше постачальників, тим краща ціна, міцніша безпека і краща ціна для споживачів в Європі", - переконана президент Литви.

Дивіться також: ​Зустріч президента США з лідерами країн Балтії – включення з Білого дому

Зустріч президента США з лідерами країн Балтії – включення з Білого дому. Відео
Embed
Зустріч президента США з лідерами країн Балтії – включення з Білого дому. Відео

No media source currently available

0:00 0:04:08 0:00
Direct link

  • 16x9 Image

    Тетяна Ворожко

    Ведуча програми «Студія Вашингтон», журналіст та редактор. Фокусується на висвітленні українських питань у Конгресі, прямих включеннях із місця подій, американській політиці. Працювала репортером газети «Киевские Ведомости» та програми «Погляд у світ» (УТ-1), сценаристом та журналістом культового шоу «Без Табу з Миколою Вереснем» (1+1). Дописувала до десятка газет і журналів. Співпрацювала з CNN та BBC. Після навчання у США обійняла посаду радника Координатора проектів ОБСЄ в Україні з питань мас-медіа, де протягом двох років запустила десятки проектів, спрямованих на розвиток вільних ЗМІ та зменшення напруги між регіонами країни. Автор двох книг та документального фільму (канал СТБ). Здобула диплом магістра історії КНУ імені Тараса Шевченка та магістра журналістики Університету штату Огайо (Атенс). Мама сина.

Facebook Forum

Інше за темою

Recommended

Back to top
XS
SM
MD
LG