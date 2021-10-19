NBC: ФБР повідомило про свої заходи в будинку, пов'язаному з російським олігархом Дерипаскою у Вишингтоні

ФБР здійснює «правоохоронну діяльність» в будинку російського олігарха Олега Дерипаски в Вашингтоні, повідомив у вівторок канал NBC News з посиланням на представника правоохоронних органів США.

Представник ФБР повідомив агентству Reuters, що відомство здійснює санкціоновані судом правоохоронні дії в житловому будинку у Вашингтоні.

Журналісти також повідомляють про заяву ФБР, що обшук пов'язаний із розслідуванням, яке ведеться у Нью-Йорку.

У відеорепортажі Reuters у прямому ефірі був показаний агент ФБР на під'їзній дорозі до будинку в Вашингтоні, який оточений стрічкою.

Як написав раніше в «Твіттері» кореспондент NBC News Том Вінтер, навколо будівлі знаходяться федеральні агенти, що обмежили доступ в нього.

Як повідомляє журналіст The New York Times Кеннет Фогель, речниця Дерипаски заявили, що обшуки здійснюються у двох будинках пов'язаних із Дерипаскою - у Вашингтоні та Нью-Йорку. За її словами, які цитує журналіст, будинки належать родичам російського бізнесмена.

На тлі відсутності офіційних заяв щодо обшуку, він обростає спекуляціями та коментарями.

Так колишній агент ФБР Пітер Строк (брав участь у розслідування ФБР щодо російського втручання, але був звільнений у 2018-му році на тлі викриття його упередженого ставлення до Трампа - прим. ГА) заявив, що факт обшуку може вказувати, що правоохоронці вважають, що можуть знайти докази злочину під час обшуку.

Численні оглядачі вказують, що Дерипаска працював із колишнім очільником виборчої кампанії Дональда Трампа Полом Манафортом.

"Дерипаска втілює точку перетину багатьох плідних ділянок: Манафорт та Трамп, Манафорт та Росія, Трамп та Росія, і т.п. і т.п....", - пише Тім Обраєн, оглядач Bloomberg Opinion.

Інші коментатори пишуть, що Дерипаска мав зв'язки із британським розслідувачем Крістофером Стілом, який уклав скандальне досьє із закидами щодо Трампа і буцімто був проінформований про його зміст на ранніх етапах.

53-річний Дерипаска, впливовий мільярдер і соратник російського президента Володимира Путіна, числиться в списку санкцій Сполучених Штатів з 2018 року. Вашингтон вніс його до списку поряд з кількома іншими впливовими росіянами через їх зв'язків з Путіним після передбачуваного втручання Росії в президентські вибори в США в 2016 році.

Журналіст The New York Times Фогель також пише, що у 2016-му році Мін'юст США відвідав Дерипаску у будинку у Нью-Йорку та питав його, чи виступав Манафорт у якості каналу зв'язку між кампанією Трампа та Кремлем.

"Дерипаска відкинув цю теорію та повідомив Кремль про спробу переманити його на бік уряду США", - пише Фогель.

"Між 2014 та 2016, ФБР та Мін'юст США безуспішно намагались зробити пана Дерипаску інформатором. Вони дали йому сигнал, що можуть допомогти вирішити його проблеми з отриманням візи до США, або навіть розглянути інші кроки для вирішення його проблем із законом. В обмін, вони сподівались на інформацію щодо організованої російської злочинності та, пізніше, щодо можливої допомогти Росії виборчій кампанії Трампа 2016-го року, як про це повідомили колишній та чинні чиновники та колеги пана Дерипаски", - писало у 2018-му році видання The New York Times.

Раніше Вашингтон зняв санкції з двох основних компаній Дерипаски: алюмінієвого гіганта «Русал» і групи En + Group, в яку він входить.

Дерипаска звернувся до суду, щоб домогтися зняття санкцій, але в червні його позов був відхилений.

Акції «Русала», що котируються на московській біржі, після повідомлень про рейд втратили 6 відсотків.

Представник Дерипаски в Москві поки не відповів на запит про коментар. Зв'язатися з двома юристами, які представляли його інтереси в США, також поки не вдалося.

У статті використано матеріали Російської служби "Голосу Америки", Reuters, The Hill, CNN, The New York Times.

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