Заступниця держсекретаря США та Генсек ОБСЄ обговорили накопичення Росією сил біля українських кордонів

Заступниця держсекретаря США Венді Шерман та генеральний Секретар ОБСЄ Гельга Шмід під час телефонної розмови висловили занепокоєння щодо накопичення Росією сил біля кордонів з Україною. Співрозмовники також підтвердили свою відданість незалежності, суверенітету та територіальній цілісності України. Про це йдеться в повідомленні Державного департаменту.

Посадовці погодились що зустріч Постійної ради ОБСЄ наступного тижня стане нагодлою закликати до деескалації та дипломатії, як також обговорити підходи, як послабити регіональну напругу. Співрозмовники наголосили, що ОБСЄ, будучи форумом, де всі країни-учасники мають рівний голос, є критично важливою платформою для багатостороннього діалогу у питаннях європейської безпеки.

Раніше заступниця держсекретаря Венді Шерман, яка наступного тижня проведе у Женеві двосторонні переговори з питань безпеки із заступником міністра закордонних справ Росії Сергієм Рябковим, спілкувалась з високопосадовцями зовнішньополітичних відомств Франції, Італії, Німеччини, та Великої Британії. Про це повідомляє Державний департамент США.

У четвер Шерман, серед іншого, провела розмову із заступником генсека НАТО генералом Мірчею Джоане.

Як повідомляється, сторони обговорили спільні занепокоєння щодо накопичення Росією сил на кордонах України.

"Вони обговорили зустріч Ради НАТО-Росія 12-го січня. Альянс лишається готовим до змістовного діалогу з Росією, лишаючись єдиним для стримування подальшої агресії", - йдеться у заяві розміщеній на сайті Держдепу США.

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