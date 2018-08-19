«Зупиніть вбивство Сенцова»: у Німеччині пікетували замок, де зустрічалися Меркель і Путін

У Німеччині біля замку Мезерберґ під Берліном, де 18 серпня ввечері зустрічалися лідери Німеччини і Росії, відбулися пікети із закликами до Кремля звільнити українського режисера Олега Сенцова, який голодує в російській колонії майже 100 днів. Про це активісти повідомили на своїх сторінках у Facebook.

Учасники пікету вийшли з плакатами «Зупиніть вбивство Олега Сенцова» і «Врятувати Олега Сенцова», зображеннями в’язнів Кремля, зокрема з анексованого Криму.

Переговори Анґели Меркель і Володимира Путіна тривали понад три години і закінчилися близько півночі. Канцлер і президент не робили заяв за підсумками зустрічі. Перед нею вони анонсували теми переговорів: конфлікти в Україні і Сирії, Іран, «Північний потік-2». Вранці 19 серпня речник Кремля Дмитро Пєсков назвав переговори «ґрунтовними і детальними». Інших заяв з цього приводу не було. Невідомо, чи говорили лідери двох країн про долю Олега Сенцова.

14 серпня Олег Сенцов розповів російській правозахисниці Зої Свєтовій, яка їздила до нього в колонію, що його стан «передкритичний». Сестра Сенцова Наталія Каплан повідомила, що в листі він їй написав, що втрачає надію і не вірить у звільнення.

Засуджений в Росії український режисер Олег Сенцов 14 травня оголосив безстрокове голодування з вимогою звільнити всіх українських політв'язнів, які перебувають в російських в'язницях.

Дивіться також: Сестра Олега Сенцова читає його лист. Цей лист Олег Сенцов передав Наталії Каплан через адвоката 7 серпня. Аудіозапис зроблений під час інтерв’ю Наталії Каплан журналісту російської службі "Голосу Америки" Данилі Гальперовичу