Пріоритет Тіллерсона: заохотити українців триматися шляху реформ – Держдеп США

Український уряд зробив багато, але повинен виконати все те, що пообіцяв - створити антикорупційний суд і продовжувати інші реформи, і уряд США про це нагадує Києву у прямих розмовах.

Про це на слуханнях у Сенатському комітеті з питань міжнародних відносин повідомили посадовці Державного департаменту, відповідальні за співпрацю з Україною.

Сьогодні український уряд блокує дві великі антикорупційні ініціативи, відступаючи від своїх обіцянок імплементувати енергетичну реформу та переслідуючи НАБУ та Антикорупційний комітет Верховної Ради.

«Чи піднімали Ви це питання з Порошенком? Чи президент, чи віце-президент висловлювали свої занепокоєння президенту Порошенку стосовно відходу від енергетичної та антикорупційної реформ?» - запитували сенатори у посадовців.

Помічник державного секретаря Весс Мітчелл заявив, що це величезний пріоритет для держсекретаря Тіллерсона, про що він говорив неодноразово, додавши, що у цьому контексті хоче поаплодувати Верховній Раді та уряду за надзвичайний поступ щодо проведення реформ, який було зроблено з 2014 року.

«Ми навіть не могли і мріяти про такий прогрес, якого вони досягли за такий короткий час. Держсекретар Тіллерсон зробив це своїм пріоритетом - заохотити українців триматися шляху реформ. Провести реформи не тільки у більш легких галузях, але впровадити більш складні структурні реформи. І це особливо стосується створення антикорупційного суду та проведення енергетичної реформи, зокрема у питанні газових тарифів. Обидва ці кроки критично важливі для продовження надходження допомоги МВФ. Я неодноразово піднімав ці питання з паном Порошенком, з Гройсманом, міністром Клімкіним, паном Парубієм та іншими. Ми також координуємо нашу співпрацю з МВФ, щоб наші позиції були узгоджені.

Сенатор Кріс Мерфі зазначив, що не хоче недооцінити зусилля, які роблять посадовці та держсекретар.

«Але також я сподіваюсь, що Ви зможете заохотити Білий дім напряму долучитися до цих процесів. Тому що Україна за вісім років (попередньої адміністрації) звикла до прямого контакту з Білим домом. Це важливо», - підкреслив сенатор-демократ від штату Коннектикут Кріс Мерфі.