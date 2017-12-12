У Держдепі скептично ставляться до планів Тіллерсона щодо реорганізації відомства

Колишні і нинішні співробітники відомства говорять про помилки, які допускає держсекретар





Державний секретар США Рекс Тіллерсон у вівторок зустрічається з співробітниками Держдепартаменту на тлі скептицизму з приводу планованої ним реорганізації відомства, яка ускладнилася через його недавні неточні висловлювання про Держдеп.

Про це повідомляє видання Business Insider з посиланням на ряд нинішніх і колишніх чиновників.



Тіллерсон, що став об'єктом припущень в ЗМІ з приводу того, як довго він буде залишатися на посаді, схоже, виявився під вогнем критики як з боку Білого дому, так і з боку власних співробітників, незадоволених його готовністю провести 30-відсоткове скорочення відомства і плановану реорганізацію.



Тіллерсон допустив помилки в заявах про високопоставлених дипломатів під час відповідей на запитання після його виступу 28 листопада, плутаючись в їх посадах і віці відходу у відставку.



«Це одна з багатьох речей, які показують, що у адміністрації в цілому відсутнє фундаментальне розуміння, що може зробити дипломатія і як вона працює», - заявив колишній представник Держдепартаменту і екс-помічник держсекретаря в справах Південної і Центральної Азії Ричард Баучер.



Баучер, один з шести опитаних колишніх дипломатів, заявив, що помилки Тіллерсона показують, що співробітники його апарату не проводять достатні консультації, і самі достатньо не розуміють суть проблем, щоб добре інформувати його.



Баучер, який працював прес-секретарем п'ятьох держсекретарів, каже, що тоді Держдепартамент «докладав величезних зусиль, щоб уникати помилок», але коли це все ж відбувалося, то намагався виправити їх «помітно, публічно і швидко».

Виступаючи у вашингтонському дослідницькому Центрі Вудро Вільсона 28 листопада, Тіллерсон неодноразово називав кількох американських дипломатів, що володіють вищим рангом «кар'єрного посла», «кар'єрними дипломатами», замість того щоб використовувати правильний титул.



Він також сказав, що чотири особи із цим титулом пішли з посади цього року, досягши віку 65-и. Насправді, одному з них було 55 років, а іншому 61 рік на момент виходу у відставку. З двох, що залишилися одному було 67 років, а іншому 65, але жоден з них не був зобов'язаний йти у відставку, оскільки вони були призначені на свої посади рішеннями президента.



Відповідаючи на запитання про ці заяви, представник Держдепартаменту не став відстоювати їх точність, але зауважив, що Тіллерсон реагував на повідомлення преси, з яких випливало, що співробітники відомства в масовому порядку йдуть з відомства.



«Держсекретар говорив в загальних словах, реагуючи на заяви про те, що люди звільняються пачками. Це просто не так, і цифри це не підтверджують», - сказав представник Держдепартаменту.



Дипломати і члени Конгресу критикують Тіллерсона за його управлінський стиль і невизначеність в питанні про те, чого він хоче досягти в результаті реорганізації.



Високопоставлений чиновник, який відповідає за реорганізацію, звільнився в листопаді, провівши на цій посаді менше чотирьох місяців.



«Люди вважають, що Тіллерсон не особливо розбирається в справах, - сказав на умовах анонімності співробітник Держдепартаменту, один з шести опитаних. - Це сигналізує про те, що він не розуміє нюансів».

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