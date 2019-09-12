У Держдепі наголосили, що 141 мільйон допомоги Україні, не стосується розблокованих 250 мільйонів по лінії Пентагону

Політика США щодо України не змінилась, а міжнародна спільнота включно із Сполученими штатами рішуче підтримує Україну перед обличчям агресивних дій Росії. Про це заявили у Державному департаменті США, коментуючи рішення про рішення виділити Україні 141 мільйона доларів військової допомоги. Там наголосили, що дана сума схвалюється окремо від оборонної допомоги у 250 мільйонів доларів, передбаченої Міністерством оборони США і розблокованої адміністрацією Трампа після перегляду.

У четвер стало відомо, що Державний департамент схвалив спрямування 141,5 мільйона доларів безпекової допомоги Україні. Допомога включає виділення грошей на снайперські гвинтівки та гранатомети. Держдеп повідомив Конгрес США про схвалення допомоги, і її спрямування можна почати через 15 днів, якщо Конгрес не заперечуватиме. У четвер також стало відомо про розблокування 250 мільйонів військової допомоги США Україні по лінії Міноборони Сполучених штатів.

"Нам відомо про повідомлення щодо 250 мільйонів доларів для України в рамках "Ініціативи безпекової допомоги Україні" (Ukraine Security Assistance Initiative), які є окремими від коштів схвалених Деравним департаментом США", - заявили "Голосу Америки" у зовнішньополітичному відомстві.

"Безпекова допомога США включає просунуті військові технології, які дозовляють Україні здійснювати нагляд за та захищати свої кордони, більш безпечно та ефективно використовувати свої військові сили, та рухатись до сумісності з НАТО. Допомога США рятує життя і допомагає розбудовувати довготермінову обороноздатність України. Ми віддані активній співпраці з Україною. Ми продовжуємо працювати з європейськими союзниками, щоб знайти дипломатичне вирішення - через Мінські угоди та інші дипломатичні ініціативи - розпаленого Росією конфлікту на сході України", - повідомили у Державному департаменті США.

Дивіться також: Як звільнення Болтона може вплинути на зовнішню політику адміністрації Трампа