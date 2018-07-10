ДНК-тест батьківства у США виявив дорослих, які безпідставно називали себе батьками затриманих дітей-мігрантів

Уряд США заявляє, що використання ДНК-тестів дозволило виявити дорослих осіб, які безпідставно стверджували, що є батьками дітей-мігрантів, які утримуються урядом після незаконного перетину кордону, і хотіли забрати їх із центрів утримання.

5-ро не є біологічними батьками, 8-ро мають серйозне кримінальне минуле (вбивство та зґвалтування) і ще одного дитина звинуватила у насильстві

Раніше США сколихнула хвиля протестів проти роздільного утримання батьків та дітей, які незаконно перетнули кордон США на півдні країни. Уряд США ухвалив рішення воз'єднати родини на тлі масових виступів. Про це повідомляє видання The Hill.

Міністерство охорони здоров'я та соціальних служб США у вівторок повідомило, що ДНК тестування дозволило виявити 2-х доросил осіб, які вважали, що були біологічними батьками дітей, але такими не є. Ще троє дорослих визнали, що не є батьками дітей до проведення тестування.

У міністерстві заявили, що дані особи могли бути торгівцями людьми і що результати тестування вказують на вірність обраного урядом підходу. Адміністрація Трампа використовує ДНК-тестування для возєднання родин, які були раніше розділені, щоб розслідувати незаконний перетин дорослими державного кордону США.

Раніше видання The Atlantic вказувало на проблеми із проведенням ДНК-тестування в обмежених часових рамках для визначення батьківства дітей.

Якщо ми встановимо, що вони не є законними батьками, то зрозуміло, що ми не будемо воз'єднувати з ними дітей

"Якщо ми встановимо, що вони не є законними батьками, то зрозуміло, що ми не будемо воз'єднувати з ними дітей", - заявив Кріс Мікінс ( Chris Meekins) один із посадовців міністерства, який опікується процесом воз'єднання родин мігрантів, - "Наш процес може бути не настільки швидким, як комусь хотілося б, але поза сумнівом він захищає дітей".

Високопосадовець також заявив, що загалом 14 дорослих, які були відділені від дітей на кордоні США, не відповідають вимогам щодо воз'єднання із ними.

"5-ро не є біологічними батьками, 8-ро мають серйозне кримінальне минуле (вбивство та зґвалтування) і ще одного дитина звинуватила у насильстві", - повідомила про зміст заяви Мікінса журналіст видання Buzzfeed Амбер Джемісон (Amber Jamieson).

Міністерство охорони здоров'я та соціальних служб США, за рішенням суду, забов'язане до сьогоднішнього дня воз'єднати з родинами дітей віком до 4-х років. Діти віком від 5 до 17 років мають бути воз'єднані з родинами до 26-го липня.

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