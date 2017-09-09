Донбас. Маневр Кремля із миротворцями ООН

(Рубрика «Точка зору»)

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявив, що ніхто в Раді безпеки ООН не підтримав російської формули миротворчої місії ООН на Донбасі. Міністр зробив цю заяву на тлі подачі українською делегацією власної резолюції про миротворців. Між іншим, це не перший такий український проект. Україна направляла пропозиції щодо розміщення миротворців ООН на Донбасі ще в минулому році, але в Раді безпеки їх не стали розглядати – проти виступала Москва. Не сумніваюся, що так буде і цього разу. Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров вже заявив, що українські пропозиції щодо розміщення миротворців суперечать Мінським угодами. Адже ці угоди ніяких миротворців ООН не передбачають.

Може виникнути питання – як виходить, що українські пропозиції суперечать, а російські – ні? Ну, у Лаврова проста відповідь. Російська позиція повністю відповідає Мінським угодами, а українська – суперечить. Тому що в Мінських угодах вказується, що контроль над кордоном передається Україні тільки після виконання цілої низки політичних домовленостей. А Росія пропонує розмістити миротворців ООН тільки на лінії розмежування. І тільки для допомоги спостерігачам місії ОБСЄ. Тому це взагалі ніякі не миротворці ООН.

Все це – демагогія чистої води. Миротворці ООН – це миротворці ООН, де б не розміщувалися їхні сили, і як би це не називалося. Будь-яке збройне формування, яке скеровується за рішенням Ради безпеки ООН – це миротворчі сили ООН. Про ці сили немає згадки в Мінських угодах. Але в цьому документі немає заборони на розміщення таких сил – якщо на те буде добра воля сторін. І в цьому документі нічого не говориться про патрулювання кордону між Росією і Україною саме міжнародними силами. Контроль миротворців ООН над ділянкою російсько-українського кордону, який сьогодні перебуває під фактичним контролем Росії – це не контроль України. Це була б демонстрація Росією того, що вона не претендує на цю територію сусідньої країни. Демонстрація не на словах, а в реальних справах. А розміщення миротворців виключно на лінії розмежування – це фактичне перенесення російського кордону на цю лінію. Бо ж на окупованій території Росія отримує право робити те, що їй заманеться – за міжнародного схвалення. І в Москві прекрасно розуміють, що цього права Росії ніхто не надасть.

Тому ініціатива Путіна була направлена в першу чергу на недопущення навіть можливості серйозного обговорення української пропозиції про миротворців. Якщо зробити правильний висновок із останніх заяв російських можновладців, ніяких миротворчих сил ООН на Донбасі не буде. Що й потрібно було довести.

Віталій Портников – журналіст і політичний коментатор, оглядач Радіо Свобода

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