Миротворча пропозиція – "Троянський кінь" Путіна – Bloomberg

"Ні, Путін не став миролюбною людиною. Його нещодавню пропозицію щодо України потрібно розглядати такою, як вона є – це спроба просувати власні інтереси", - йдеться в редакційній статті Bloomberg.

Докладніше про пропозицію Путіна із введення миротворців ООН читайте: Держдеп до Москви: миротворці ООН лише на всій території Східної України

Він (Путін) хоче, щоб сили ООН забезпечили фактичне створення незалежної держави для прибічників Росії

"Хоча український уряд та його прибічники на Заході також закликали ООН проводити моніторинг громадянської війни на сході України, вони справедливо наголошували, щоб миротворці наглядали за кордоном з Росією, через який надходить зброя та консультанти, щоб допомогти повсталим сепаратистам, які прагнуть розколоти країну", - пише Bloomberg.

Путін хоче, щоб міжнародні сили патрулювали тільки неофіційну лінію розмежування між окремими регіонами та військовими України.

Він хоче, щоб сили ООН забезпечили фактичне створення незалежної держави для прибічників Росії, зазначає видання.

Конфлікт в Україні охолов та зійшов з перших шпальт, однак, це не є покращенням. Це – саме те, чого хоче Путін

Ця стратегія, включаючи анексію Криму та незаконний референдум 2014 року, є частиною довгострокової стратегії Путіна зі створення ряду "заморожених конфліктів" навколо кордонів Росії, як буферної зони між Росією і "ворожим" Заходом.

Пропозиція Путіна насправді – це Троянський кінь, пише видання. Метою є забезпечити утримання територій захоплених проросійськими сепаратистами на сході України. Якщо будуть обговорення залучення миротворців ООН, треба починати з розуміння, що вони будуть патрулювати українсько-російський кордон, щоб перехоплювати всю військову допомогу, що йде до окремих регіонів.

США також мають розглянути можливість дій, які посилять переговорну позицію України для поновлення суверенітету, включаючи постачання оборонної летальної зброї, включно з протитанковими ракетами Javelin. Потрібно прямо говорити уряду України, що вони ніколи не об’єднають націю без серйозних зусиль з викорінення корупції та покарання тих, хто «на боці націоналістів вчинював воєнні злочини».

Так, конфлікт в Україні охолов та зійшов з перших шпальт, однак, це не є покращенням. Це – саме те, чого хоче Путін, переконане видання.

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