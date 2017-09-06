Путін хоче узаконити російських військових на Донбасі за допомогою ООН? - західні оглядачі про миротворців

Західні уряди, експерти та журналісти приглядаються до ідеї Росії розмістити міжнародних миротворців на лінії контакту на сході України, висловлюючи як стриманий оптимізм, так і зауваження щодо конкретних модальностей розміщення миротворців.

Незрозуміло, чи йдеться про серйозну пропозицію, покликану врятувати життя людей, чи відволікаючий маневр Путіна, покликаний легітимізувати перебування російських військових в Україні, але вже у статусі "блакитних касок"

Як відомо, напередодні у ході саміту БРІКС у Китаї, Володимир Путін заявив, що присутність миротворців ООН на Донбасі пішла б на користь вирішенню конфлікту на сході України.

"Присутність миротворців, навіть можна сказати не миротворців, а тих людей, які забезпечують безпеку місії ОБСЄ, вважаю цілком доречною і не бачу тут нічого поганого. Навпаки, вважаю, що це пішло б на користь вирішення проблеми на південному сході України", - наводять слова Путіна Бі-Бі-Сі.

Стриманий оптимізм з приводу слів Путіна висловив колишній міністр закордонних справ Швеції Карл Більдт.

"Якщо Путін буде відкриим до міжнародної миротворчої операції на Донбасі, це - цікавий розвиток ситуації", - твітує Більдт.

Прихильно до слів Путіна поставились у Німеччині. Міністр закордонних справ країни Ґабріель заявив, що він "радий... президент Росії заявив сьогодні, що він продовжить переговори щодо вимог, які раніше відкидались Росією".

Між тим значна кількість оглядачів висловлюють застереження з приводу заяви Путіна.

"Я би зрозумів, якщо миротворців розмістили б на кордоні між Росією та Україною, але між Україною та Україною - Ні", - твітує колишній президент Естонії Тоомас Ільвес.

"Оборудка Путіна щодо миротворців це хитрий план з кількох причин: таким чином підкріплюється міф, що Росія виступає у якості посередника у війні, у якій насправді вона є агресором; створюється ілюзія, що Москва діє розважливо і погоджується на ключову вимогу України, хоча насправді це не так; створюється враження, що лінією фронту на Донбасі є міжнародний кордон України, що не відповідає дійсності", - вважає журналіст "Радіо Свобода" Браян Вітмор.

При цьому журналіст відзначив, що пропозиція Путіна все ж може відкрити шлях до діалогу про реальну миротворчу місію.

"Пропозиція Путіна щодо миротворців ООН несерйонзна, якщо обмежується лінією контакту. Необхідніо включити усі окуповані території Донбасу та кордон України та Росії", - пише колишній посол США в Україні Стівен Пайфер.

"Ідея миротворців Путіна нагадує путінські "гуманітарні конвої" та "зелені коридори", - твітує український медійник Гоша Тихий, який співпрацює із низкою західних ЗМІ, - "Практично це означає: ви можете розмістити миротворців, але я робитиму, що хочу і надалі, і нескінченне постачання зброї та бійців продовжиться".

"Миротворців ООН лише на лінії контакту - не достатньо; Україна вимагає миротворців на окупованих територіях, а також на офіційному кордоні між Україною та Росією", - твітує Кеті Лярок з "Міжнародного республіканського інституту".

До дискусії долучився і Андерс Фоґ Расмуссен, колишній генеральний секретар НАТО, а нині міжнародний політичний лобіст та радник президента Україна Петра Порошенка.

"Небезпека у пропозиції Росії захована у деталях. Миротворці мають контролювати кордон між Україною та Росією, а не лише лінію контакту. Охорона спостерігачів від ОБСЄ це важливо, але необхідні і ширші повноваження. Незрозуміло, чи йдеться про серйозну пропозицію, покликану врятувати життя людей, чи відволікаючий маневр Путіна, покликаний легітимізувати перебування російських військових в Україні, але вже у статусі "блакитних касок". Радбез ООН має використати цю нагоду, щоб проаналізувати, чи можна досягнути угоди щодо значущої миротворчої місії з мандатом та масштабом, достатніми для того, щоб припинити бойові дії", - заявив Расмуссен у серії твітів.

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