Спеціальні потреби

Мови
США

Держдепартамент США: світ прагне знати, що відбувається на Донбасі

  • Голос Америки
Прес-секретар Державного департаменту Гедер Науерт

"Керовані Росією сепаратисти намагаються не дозволити міжнародній спільноті побачити, що відбувається на сході України", - заявила прес-секретар Державного департаменту Гедер Науерт під час брифінгу 22 червня.

Росія керує так званими сепаратистами (на Донбасі), фінансує та навчає їх
Гедер Науерт

«Сполучені Штати глибоко занепокоєні тривожною тенденцією до насильства і залякувань Спеціаьної Соніторингової місії ОБСЄ з боку керованих Росією сепаратистів на сході України. Останній випадок 20 червня включав залякування, погрози та постріли в машини місії, що від’їжджала», - сказала речниця Держдепу.

​Від імені США, Гедер Науерт закликала Росію використати свій вплив, припинити залякування і дозволити повний та вільний доступ спостергіачів ОБСЄ. «Нам відомо, що Росія керує так званими сепаратистами (на Донбасі), фінансує та навчає їх», - додала Науерт.

"Інформація від спостерігачів ОБСЄ є одним з надійних джерел, через яке як ми, так і світ можуть побачити, які спустошення відбуваються в цій частині України", - додала Науерт, наголосивши, що "світ хоче, щоб спостерігачі ОБСЄ могли справедливо та точно повідомляти про ситуацію на місці", - йдеться в заяві

Науерт також наголосила на необхідності припинення вогню: "тривале і надійне припинення вогню нагально необхідне, щоб полегшити страждання людей і створити можливості для виконання Мінських угод".

Дивіться також: Після втрати рук і ніг американський солдат знайшов у собі сили допомагати іншим

Після втрати рук і ніг американський солдат знайшов у собі сили допомагати іншим. Відео
please wait
0:04:03
0:00:00 /0:04:03
Direct link

Facebook Forum

Інше за темою

Back to top
XS
SM
MD
LG