Держдепартамент США: світ прагне знати, що відбувається на Донбасі

"Керовані Росією сепаратисти намагаються не дозволити міжнародній спільноті побачити, що відбувається на сході України", - заявила прес-секретар Державного департаменту Гедер Науерт під час брифінгу 22 червня.

Росія керує так званими сепаратистами (на Донбасі), фінансує та навчає їх

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«Сполучені Штати глибоко занепокоєні тривожною тенденцією до насильства і залякувань Спеціаьної Соніторингової місії ОБСЄ з боку керованих Росією сепаратистів на сході України. Останній випадок 20 червня включав залякування, погрози та постріли в машини місії, що від’їжджала», - сказала речниця Держдепу.

​Від імені США, Гедер Науерт закликала Росію використати свій вплив, припинити залякування і дозволити повний та вільний доступ спостергіачів ОБСЄ. «Нам відомо, що Росія керує так званими сепаратистами (на Донбасі), фінансує та навчає їх», - додала Науерт.

"Інформація від спостерігачів ОБСЄ є одним з надійних джерел, через яке як ми, так і світ можуть побачити, які спустошення відбуваються в цій частині України", - додала Науерт, наголосивши, що "світ хоче, щоб спостерігачі ОБСЄ могли справедливо та точно повідомляти про ситуацію на місці", - йдеться в заяві

Науерт також наголосила на необхідності припинення вогню: "тривале і надійне припинення вогню нагально необхідне, щоб полегшити страждання людей і створити можливості для виконання Мінських угод".

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