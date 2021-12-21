США готові сприяти виконанню Мінських угод на підтримку Нормандського процесу - помічниця Держсекретаря США

Помічниця Держсекретаря США Карен Донфрід заявила, що відвідувала Україну, Москву та Брюссель минулого тижня, щоб сприяти виконанню Мінських домовленостей.

“Головною метою мого візиту до Києва, Москви та Брюсселя було повідомити, що Сполучені Штати відкриті до того, аби сприяти виконанню Мінських угод на підтримку Нормандського процесу. Мова не йде про приєднання США до Нормандського процесу. Йдеться про те, що США підтримують дипломатію, яка вже триває. І ми будемо продовжувати співпрацювати в цьому питанні не лише з українцями та росіянами, а й із французами, німцями та ОБСЄ”, - розповіла Карен Донфрід, помічниця Держсекретаря США, Бюро європейських та євразійських справ.

Під час телефонної розмови із журналістами 21 грудня дипломатка назвала свою поїздку “продуктивною”.

“Ця поїздка була продуктивною, важлива можливість підтвердити наші зобов’язання перед Україною, заохотити Росію до деескалації та продовжити дипломатичний шлях, врешті, тісно співпрацювати з нашими союзниками по НАТО та партнерами з ЄС”, - додала Донфрід.

За її словами, США та європейські союзники погоджуються, що Мінські угоди - це шлях до вирішення конфлікту між Україною та Росією.

Карен Донфрід: “Ми згодні з тим, що дипломатія, особливо в рамках Нормандського формату, є єдиним відповідальним шляхом для вирішення конфлікту на Донбасі шляхом виконання Мінських домовленостей”.

Вона припустила, що двосторонні контакти між США та Росією можуть відбутися вже у січні: "Щодо двосторонньої співпраці, ми вирішимо дату спільно з Росією. Ми гадаємо, це станеться у січні”.

На питання журналістів, як швидко США відреагують в разі подальшого вторгнення Росії в Україну, Донфрід відповіла: “негайно”.

“Якби завтра відбулась подальша агресія Росії проти України, чи готові ми діяти негайно? Саме з цією метою США вже кілька тижнів тісно співпрацюють із нашими європейськими союзниками, щоб між нами була ясність, що саме ми будемо робити перед обличчям російської агресії, що ми будемо готові діяти негайно. … Будь-яка подальша військова агресія проти України матиме у відповідь серйозні наслідки і серйозні витрати”, - зазначила помічниця Держсекретаря з питань Європи та Євразії. ​

Помічниця Державного секретаря США Карен Данфрід відвідувала Україну, Росію та Європу у період з 13 по 15 грудня. Вона обговорювала з урядовцями та іншими чиновниками питання нарощення Росією військ на кордоні з Україною та підтвердила зобов’язання США підтримувати суверенітет України.

“Ми продовжуємо доставляти оборонну військову допомогу Україні. І буквально цього тижня відбулась одна доставка. Якщо подивитися лише на цей рік, то США виділили Україні 450 мільйонів доларів на безпеку. Як сказав президент Байден президенту Путіну, у разі подальшого вторгнення Росії в Україну, ми надамо українцям додаткове оборонне обладнання, до того, що вже надається”, - заявила дипломатка на зустрічі з журналістами.

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