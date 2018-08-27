Іванку Трамп розкритикували за допис про стрілянину в Джексонвілі

Старша донька президента Трампа та радник Білого дому Іванка Трамп зіткнулась з хвилею критики в соціальних медіа після того, як розмістила допис, де вона висловлювала співчуття тим, хто постраждав від масової стрілянини в Джексонвілі в неділю, повідомляє CBS News.

"Ми очікуємо більше деталей і наші серця – з Джексонвілем і тими, на кого вплинула сьогоднішня стрілянина", - написала Іванка у Twitter.

Допис швидко набрав більше чотирьох тисяч коментарів. Ряд користувачів соціальних медіа розкритикували доньку Трампа за її підтримку політики батька в сфері вільного обігу зброї та підтримку Національної стрілецької асоціації.

Після cтрілянини в школі в Пакленді у Флориді, що сталась в лютому, адміністрація Трампа провела декілька слухань і посадовці продемонстрували прихильність до більш суворого контролю над озброєнням. Деякі з пропозицій включали збільшення віку необхідного для володіння зброєю, більш ретельної перевірки власників зброї, та інші.

Однак, згодом в Національній стрілецькій асоціації заявили, що президент Трамп та віце-президент Майк Пенс на зустрічах висловлювались "проти контролю над зброєю", повідомляє видання.

Після масової стрілянини в Джексонвілі, речниця Національної стрілецької асоціації Дана Лош закликала відмінити зони, де не допускається зброя. Стрілянина відбулась в розважальному центрі, куди доступ зі зброєю заборонено.

"Жахлива трагедія. Скасуйте зони без зброї, або забезпечте безпеку людей в таких місцях", - написала Лош у Twitter.

Підозрюваним у стрілянині на змаганні геймерів у місті Джексонвіль, штат Флорида, є 24-річний Девід Катц, яий загинув від вогнепального поранення, яке він сам собі наніс. Під час стрілянини загинуло ще двоє осіб і щонайменше 11 осіб отримали поранення.

Згідно до відео, розміщених в Інтернеті, Кац брав активну участь в змаганнях геймерів під псевдо "Bread". Вказується, що минулого року він виграв чемпіонат "Madden".

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