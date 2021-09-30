У Держдепі привітали Китай з національним днем і заявили про прагнення співпраці

Державний секретар США Ентоні Блінкен привітав Китай із днем утворення КНР, який відзначають щороку 1 жовтня.

“Від імені Сполучених Штатів Америки я б хотів привітати народ КНР з нагоди святкування Національного дня 1 жовтня. В той час як Сполучені Штати прагнуть співпрацювати над вирішенням викликів, які стоять перед усіма нами, ми бажаємо народу КНР миру, щастя та процвітання протягом наступного року”, - йдеться у заяві, яку оприлюднили на сайті Державного департаменту.

Нагадаємо, минулого тижня у Білому домі відбувся саміт учасників Чотирьохстороннього діалогу з безпеки - так званої «Четвірки» (Quad). Зокрема, на ньому озвучили занепокоєння розширенням впливу Китаю в Індо-Тихоокеанському регіоні.

На початку вересня президент США Джо Байден і лідер Китаю Сі Цзіньпін провели телефонні переговори, в яких наголосили на необхідності не допустити перетворення конкуренції між двома найбільшими економіками світу на конфлікт.

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