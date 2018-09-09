Нове дослідження: управляти дронами можна завдяки телепатії

В рамках нового дослідження, Агенція новітніх розробок Міноборони США DARPA довела, що у сфері спілкування між мозком людини та комп’ютером може бути створено інтерфейс, який дозволить пілоту керувати декількома літальними апаратами одночасно, повідомляє DefenseOne.

Дослідженя базується на відкриттях 2015 року, які дозволили паралізованій жінці у віртуальній грі керувати сучасним літаком-винищувачем F-35. Для цього вона користувалась лише невеликим мікрочіпом, який хірургічни шляхом було імплантовано у мозок.

У четвер, Агенція оголосила, що їй вдалось масштабувати технологію.

«Відсьогодні сигнали мозку можна використовувати для управління і контролю ... не лише за одним літальним апаратом, але трьома видами літальних апаратів одночасно», - заявив Джастін Санчес, голова офісу біотехнологій DARPA на події присвяченій 60-річчю Агенції, що відбулась в Меріленді.

DARPA також вдалось покращити спілкування між пілотом та симуляцією літака, щоб оператор, паралізований чоловік на ім’я Нейтан, міг не лише посилати, але й отримувати сигнали літака.

«Сигнали з цих літаків спрямовуються у мозок, щоб користувач (пілот) міг розуміти стан оточення, - сказав Санчес. – Знадобились роки, щоб з цим розібратись».

Експеримент було проведено «кілька місяців тому», - сказав він.

Це ще один прорив у швидко зростаючих технологіях сфери комунікацій між мозком та комп’ютером. Військові США провадять цікаві дослідження в цій сфері з 2007 року. В 2012 році DARPA видала грант на 4 мільйона доларів на розробку інтерфейса неінвазивної «синтетичної телепатії», який би дозволив розташовувати сенсори близько до центрів руху в мозку, щоб вони могли сприймати електричні сигнали крізь шкіру.

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