Сенатори питають Пентагон, чому Україна не отримала усієї обіцяної допомоги

Сенатори-демократи, Ричард Дурбін, Патрик Ліхі, Джек Рід та Роберт Менендез, звернулися із листом до міністра оборони США Марка Еспера, вимагаючи відповіді щодо військової допомоги Україні.

У листі йдеться, що минулої п’ятниці Пентагон повідомив, що 35,2 мільйони доларів із 250 мільйонів, які були виділені на допомогу Україні через фонд Ініціатива безпекової допомоги Україні, залишаються невитраченими. Раніше гроші, які проходять через цей фонд, нагадують сенатори, були заблоковані Офісом із менеджменту та бюджету згідно із розпорядженням Білого дому. Половина цієї суми, кажуть сенатори, мала бути витрачена на закупівлю летальної зброї та радарів.

Таким чином, роблять висновок демократи, це «прямо протирічить фальшивим заявам, які робили особи за межами Міністерства оборони, що блокування військової допомоги Україні не мало практичних наслідків».

Саме внаслідок того, що фонди були заблоковані, частина з них залишається на рахунках Міністерства фінансів, а не в Україні, вказують вони.

Половина цієї суми, кажуть сенатори, мала бути витрачена на закупівлю летальної зброї та радарів.

«Пришвидшення надання критично важливої допомоги, яку Конгрес виділив, щоб покращити безпеку в Україні, важливе для того, щоб продемонструвати нашу відданість Україні під час цього хаотичного, недисциплінованого підходу, який наша Адміністрація обрала відповідно нашого важливого партнера і який викликає глибоке занепокоєння».

У листі також вказується, що 25 українських військових загинули від обстрілів підтримуваних Росією сепаратистів в період між липнем та жовтнем цього року. Сенатори вимагають від Пентагона пришвидшити надання допомоги, яка залишилася у фіскальному році 2019.

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