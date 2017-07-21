ExxonMobile подає в суд на уряд США

У четвер Міністерство фінансів США оштрафувало ExxonMobile на 2 мільйони доларів за угоди з Росією





Нафтова компанія ExxonMobile подала в суд на уряд США, назвавши «незаконним» і «довільним» накладений на неї штраф у розмірі 2 мільйонів доларів.



У четвер Міністерство фінансів США оштрафувало ExxonMobile за порушення санкцій, введених проти Росії через анексію Криму і військове втручання в події на сході України. У заяві, поширеній Управлінням з контролю за іноземними активами (OFAC) Мінфіну США, уточнюється, що причиною штрафу стали переговори і контракти, підписані Exxon з головою компанії «Роснєфть» Ігорем Сєчіним.



Заходи, вжиті Мінфіном США, і його надзвичайно докладний опис неналежної поведінки компанії являє собою незвичайну конфронтацію між найбільшим американським виробником нафти і урядом США.

Як відзначають аналітики агентства Reuters, воно особливо разюче в світлі того, що колишній генеральний директор ExxonMobile Рекс Тіллерсон, при якому і були укладені угоди, тепер є членом Кабінету міністрів президента Дональда Трампа. Тіллерсон, як відомо, очолює Державний департамент США.

Мінфін нагадав, що 16 травня 2014 року президент США підписав виконавче розпорядження № 13661 про заморожування активів «окремих осіб, причетних до ситуації в Україні». Цей документ надавав міністру фінансів США право самостійно визначати особи, внесені в санкційні списки. У спеціальному роз'яснення, випущеному незабаром після підписання виконавчого указу, Управління з контролю за іноземними активами повідомило, що американським громадянам і компаніям заборонено вступати в ділові відносини з фігурантами списку.



28 квітня 2014 року в санційні списки було внесено ім'я голови компанії «Роснєфть» Ігоря Сєчіна, який входить, на думку Мінфіну США, в близьке оточення президента Росії Володимира Путіна.



Незважаючи на заборону, як повідомив OFAC, в період з 14 травня по 23 травня 2014 компанія Exxon підписала вісім контрактів з Ігорем Сєчіним.



Департамент Управління з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США оштрафував нафтову компанію ExxonMobil на $ 2 млн за порушення санкцій проти Росії, введених через анексію нею українського Криму. Про це повідомляється на сайті Департаменту. У травні 2014 року американська корпорація уклала вісім контрактів з головою компанії «Роснєфть» Ігорем Сєчіним.



На початку 2014 року американська нафтова компанія вела переговори з «Роснєфті» про декілька спільних проектів в Чорному морі. Угода про наміри, підписана між американською і російською сторонами, передбачала також реалізацію спільних проектів в інших морях.



Одночасно, ЗМІ повідомляли про те, що компанія «Роснєфть» готова запропонувати Exxon частки в декількох родовищах.



В офіційному роз'ясненні керівництво ExxonMobile поінформувало Мінфін США, що вело переговори з Ігорем Сєчіним в якості «особистих», а не «професійних обов'язків», а заборона на ведення будь-яких бізнес-проектів з російською нафтовою компанією, на думку юристів Exxon, поширювалася тільки на «участь у засіданнях ради директорів» «Роснєфті».



У Міністерстві фінансів США, втім, ці доводи визнали несуттєвими.



Всього з початку року Управління з контролю за іноземними активами Мінфіну оголосило про введення штрафів проти американських компаній, які порушують режим санкцій, на суму в 104 млн 166 тисяч доларів.

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