Коболєв закликав США поширити санкції на російський «Північний потік - 2» та розповів як змусить «Газпром» виконати рішення арбітражу

Протягом візиту до Вашингтона 19-20 червня, керівництво «Нафтогазу» прагнуло переконати партнерів у США в перевагах використання транзитного шляху через Україну, на відміну від російського проекту «Північний потік - 2», а також закликало США поширити санкції на учасників проекту.

Рішення Стокгольмського арбітражу дозволило заощадити для України кошти обсягом у половину ВВП країни

«Ми закликаємо США поширити санкції якомога швидше на всі компанії, які могли б брати участь в проекті («Північний потік - 2»), - сказав Коболєв в інтерв'ю The Wall Street Journal

Саме підтримка в Європі «Північного потоку - 2» стала фактором, який викликав критичну реакцію європейських країн на новий законопроект Сенату з розширення санкцій проти Росії.

«Газпром» намагатиметься використати проект «Північний потік - 2» для збереження політичного впливу на європейський газовий ринок і обмеження можливостей виходу на європейський ринок зрідженого газу (зі США)

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Росія хоче зменшити транзит свого газу через Україну на 80% з «Північним потоком - 2»

Газпром намагатиметься використати проект «Північний потік - 2» для збереження політичного впливу на європейський газовий ринок, і обмеження можливостей виходу на європейський ринок зрідженого газу, - зазначив заступник голови «Нафтогазу» Юрій Вітренко. Він закликав Сполучені Штати та міжнародні організації підтримати український шлях транзиту газу до Європи, який економічно вигідніший, ніж російський проект.

Очільники «Нафтогазу» оптимістично оцінили перспективи виконання травневого рішення Стокгольмського арбітражу в справі «Нафтогазу» проти «Газпрому», яким суд відхилив принцип «бери, або плати», а також підтримав позиції України з питання ринкової ціни на газ. «Рішення Стокгольмського арбітражу дозволило заощадити для України кошти обсягом у половину ВВП країни», - заявив пан Коболєв на конференції аналітичного центру Atlantic Council, що відбулась 19 червня в Вашингтоні.

Рішення Стокгольмського суду є обов”язковими до виконання, запевнив пан Коболєв, відхиливши попередні заяви «Газпрому» про проміжний характер рішення. «Газпром буде виконувати рішення арбітражу», - сказав заступник голови «Нафтогазу» Юрій Вітренко протягом події Atlantic Council, і запевнив, що трибунал може використати активи «Газпрому» в Європі для забезпечення виконання цього рішення. Коболєв також висловив сподівання, що за прикладом України свої контракти з «Газпромом» через суд переглянуть і інші країни Східної Європи.

Говорячи про досягнення «Нафтогазу», очільники компанії зазначили, що компанія вийшла на прибуткову роботу в 2016 році, ставши донором бюджету, а також провела реформу корпоративного управління. Україна рішуче притримується принципу газової незалежності і вже два зимові опалювальні сезони не купувала газ у «Газпрому». Зменшення маніпуляцій з ціною також позитивно вплинуло на видобуток газу в Україні - «видобування газу в Україні зросте на 3-5% цього року, однак, в основному завдяки дочірньому підприємству «Нафтогазу» - Укргазвидобуванню», - зазначив Юрій Вітренко.

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