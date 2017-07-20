Міністерство фінансів США покарало ExxonMobil за порушення санкцій проти Росії

Міністерство фінансів Сполучених Штатів наклало штраф на корпорацію ExxonMobil на суму двох мільйонів доларів за порушення нею санкцій щодо Росії, які пов’язані з Україною. Вони стосуються часу, коли нинішній державний секретар Рекс Тіллерсон був головним виконавчим директором нафтового й газового конгломерату.

Бюро з контролю іноземних активів міністерства наклало штраф після того, як ExxonMobil добровільно не виявив порушення, яке «становить виняткову справу», сказано в заяві.

Міністерство заявило, що високопоставлені службовці філіалів компанії підписали юридичні офіційні документи з президентом компанії «Роснєфть» Ігорем Сєчиним, який є у списку «заблокованих осіб».

Документи, які, згідно з заявою Міністерства фінансів, ExxonMobil не виявив добровільно, стосувалися проектів видобування нафти і газу в Росії.

Як далі сказано, ведучи справи із Сєчиним, про якого знали, що він у чорному списку, американський нафто-газовий конгломерат знехтував санкціями. Таким чином Exxon Mobil завдав «значної шкоди» програмі санкцій.

Порушення санкцій сталося приблизно між 14 травня і 23 травня 2014 року, коли Тіллерсон був головним виконавчим директором конгломерату.

Коли Тіллерсон займав головну посаду в ExxonMobil, він встановив тісні відносини з російськими офіційними особами, включно з президентом Володимиром Путіним. У той час він назагал виступав проти санкцій, вважаючи їх неефективними.

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