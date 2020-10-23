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ЄС назвав начальника військової розвідки Росії Костюкова під санкціями за кібернапади

Віцеадмірал Ігор Костюков, який зараз очолює ГРУ, сидить ліворуч від президента Володимира Путіна на зібранні у Москві 2 листопада 2018 р.

Європейський Союз оголосив, що з 22 жовтня додає до свого санкційного списку ще двох громадян Росії та підрозділ російської розвідки за кібернапади на комп'ютерні системи німецького парламенту 2015 року.

Рішення означає, що загалом у санкційному списку ЄС пов’язаному з кібернападами зараз перебуває 8 осіб та 4 установи, яким заборонено в'їжджати на території країн Євросоюзу і яким заморожують активи.

Санкції є одним із засобів у системі спільних дипломатичних дій Союзу у відповідь на злісну кібердіяльність і мають на меті запобігати, відохочувати, стримувати й відповідати на триваючу і зростаючу зловмисну діяльність у кіберпросторі.
Заява ЄС

У документах ЄС названо Ігоря Костюкова, який очолює Головне розвідувальне управління (ГРУ) генерального штабу збройних сил Росії, а також Дмитра Бадіна, якого названо офіцером Центру спеціальних служб ГРУ.

Під європейськими санкціями оголошено також сам 85-тий Центр спеціальних служб ГРУ, що також відомий як “військовий підрозділ 26165” і знаний під хакерськими інтернетними кличками “APT28”, “Fancy Bear”, “Sofacy Group”, “Pawn Storm” і “Strontium”.

ЄС заявляє, що у нападах на Бундестаг у квітні і травні 2015 року «було викрадено значні обсяги даних і вражена електронна пошта кількох парламентарів включно з канцлером Німеччини Анґелою Меркель».

Також стверджується, що російські військові у квітні 2018 року намагалися проникнути в мережу Wi-Fi Організації із заборони хімічної зброї в Нідерландах.

Нові санкції, а також попередні, накладені у зв’язку з отруєнням російського опозиціонера Олексій Навального, розглядають як ужорсточення дій Європи у відповідь на те, що розглядають як спроби Росії дестабілізувати західні країни.

Російський президент Володимир Путін і тодішній міністр оборони Сергій Іванов у штаб-квартирі ГРУ у Москві 8 листопада 2006 р.
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Європейські звинувачення значною мірою повторюють заяви, що також неодноразово лунали від США із вказуванням на те, що названо нападами хакерів за якими стоять російські державні структури.

Росія ніколи не визнавала свою відповідальність за напади і завжди відмовилася співпрацювати у розслідуваннях дій осіб, щодо яких у західних країнах висунуті обвинувачення.

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