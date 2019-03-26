Європейський парламент постановив скасувати обов'язковість літнього часу з 2021 року

Згідно з рішенням Європейського парламенту країни Європи можуть з 2021 року відмовлятися від переведення годинників між літнім і зимовим часом.

410 парламентарів проголосували "За", 192 - "Проти", а 51 - утримався.

Після затвердження закону міністрами країни ЄС матимуть право самостійно вирішувати, чи зберігати чинну систему переведення годинників навесні і восени.

На сучасній території України літній час регулярно застосовують з 1981 року за розпорядженням влади Радянського Союзу

Але посадовці у Брюсселі кажуть, що країни організації повинні узгоджувати свої дії, щоб уникнути перешкод для економіки.

Пропозицію нового закону минулого року внесла Європейська комісія, виконавчий орган Євросоюзу, після того, як консультації з з громадськістю виявили бажання 84% європейців відмовитися від системи.

В останні роки від переведення годинників відмовилися кілька країн Європи поза межами ЄС: Білорусь з Росією, а також Ісландія та Туреччина.

За і проти

Прихильники пристосування часу до світлового дня вказують, що скасування літнього часу призведе або до втрати однієї години світлового дня упродовж семи місяців теплої пори року, або змусить відправляти дітей до школи зранку у темряві упродовж 5 місяців узимку.

Але противники переведення стрілок вказують на медичні дослідження, згідно з якими зміни часу спричиняють проблеми зі здоров’ям особливо у маленьких дітей та людей старшого віку.

Є також твердження, що переведення годинників може негативно впливати на сон і продуктивність праці багатьох людей.

Історія впровадження літнього часу

Серед прихильників ідеї підлаштування годинників до світлового дня називають одного із засновників США, Бенджаміна Франкліна.

1784 року, він висловив у Парижі думку (деякі історики вважають, що жартома), що якби французи прокидалися раніше, коли встає сонце, то економили б на свічках.

На державному рівні ідею переведення годинників улітку вперше втілили Німеччина та Австрія 1916 року.

Сполучені Штати почали використовувати переведення годинників з 1918 року.

На сучасній території України літній час регулярно застосовують з 1981 року за розпорядженням влади Радянського Союзу.

Але у багатьох країнах світу ідея завжди мала досить опонентів, і переведення годинників то скасовували, то запроваджували знову.

Дивіться також: Як у Нью-Йорку піднімають рівень довіри між поліцією та громадою