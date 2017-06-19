Євросоюз продовжив санкції проти Росії через анексію Криму

Обмежувальні заходи ЄС, продовжені на рік, пов’язані з економікою півострова

Рада Європейського Союзу в понеділок продовжила до 23 червня 2018 року санкції, введені ЄС в зв’язку з російською анексією Криму і Севастополя. Про це йдеться в офіційному повідомленні Ради ЄС під назвою «Незаконна анексія Криму та Севастополя: ЄС продовжує санкції на один рік», опублікованому на офіційному інформаційному інтернет-порталі Євросоюзу.

Дія санкцій, як сказано в повідомленні, обмежена територією Криму і Севастополя. Заходи включають заборону на імпорт до Євросоюзу продукції, виробленої в Криму або Севастополі, і заборону на інвестиції в Криму або Севастополі (ні європейці, ні розташовані в ЄС компанії не можуть купувати нерухомість або підприємства в Криму, фінансувати компанії в Криму або надавати пов’язані з цим послуги).

Також продовжено заборону на послуги в Криму або Севастополі, пов’язані з туризмом – зокрема, європейські круїзні судна не можуть заходити в порти Кримського півострова, «за винятком випадків виникнення надзвичайної ситуації».

Євросоюз продовжив заборону і на експорт деяких товарів і технологій для компаній в Криму або для використання в Криму в сфері транспорту, телекомунікації та енергетики, а також пов’язаних з розвідкою, освоєнням і видобутком нафти, газу і корисних копалин. Згідно з рішенням ЄС, «не повинні надаватися технічне сприяння, брокерські послуги, будівельні або інженерні послуги, пов’язані з інфраструктурою в цих секторах».

Як раніше було сказано в заяві верховного представника ЄС із закордонних справ і політики безпеки від імені Європейського Союзу 17 березня 2017 року, «ЄС продовжує засуджувати незаконну анексію Криму і Севастополя Російською Федерацією і залишається відданий повній реалізації своєї політики невизнання».

Прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков, коментуючи в понеділок журналістам продовження Євросоюзом санкцій проти Росії ще на рік, сказав, що ставлення до таких обмежувальних заходів у Кремля «традиційно негативне». «Ми як і раніше не згодні з цими санкціями. Ми не вважаємо їх легітимними, більш того, ми вважаємо ці санкції завдають шкоди не тільки нам, а й самим країнам, які є їх ініціаторами» – заявив Пєсков.

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