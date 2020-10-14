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Європа ужорсточує заходи проти нового розростання епідемії коронавірусу

Амстердам, музей вуличного мистецтва, 14 жовтня 2020 р.

Кілька європейських країн знову запроваджують жорсткіші карантинні обмеження на тлі різкого збільшення кількості випадків COVID-19.

Чехія оголосила, що на три тижні припинить навчання у школах, а також забороняє відвідування ресторанів, барів та клубів.

Чеські школярі та студенти університетів навчатимуться заочно, але дитсадки працюватимуть.

Європейський центр запобігання і контролю над хворобами повідомив 13 жовтня, що в Чехії за минулі два тижні зареєстровано 55 538 заражених COVID-19, що на понад десять тисяч більше, ніж в сусідній Німеччині, яка має у вісім разів більше населення.

Частковий карантин на чотири тижні оголосили також в Нідерландах, де кількість випадків COVID-19 у порівнянні з минулим тижнем зросла на 60%.

Там закриті бари й кав’ярні, а ресторани зможуть продавати лише з доставкою, але навчання в освітніх закладах триватиме.

В нідерландських крамницях заборонили продавати алкоголь після 8 години вечора.

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В Італії вирішили заборонити шкільні екскурсії та командні спортивні ігри.

У Великій Британії уряд оголосив про обмеження у деяких містах і місцевостях на півночі Англії, де зареєстровані спалахи заражень коронавірусом.

В Північній Ірландії місцева влада оголосила, що з понеділка на два тижні закриває школи та впроваджує інші обмеження, щоб стримати розростання епідемії.

Британська опозиційна Лейбористська партія на противагу уряду запропонувала оголосити загальний жорсткіший карантин в країні і можливо продовжити осінні канікули в школах, щоб зупинити поширення коронавірусу.

Оголошень про обмеження очікують у Франції, можливо стосовно таких великих міст як Париж та інші, де епідемія знову розростається.

Канцлер Німеччини Анґела Меркель сказала, що «з великою стурбованістю спостерігає за ситуацією».

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