Європа ужорсточує заходи проти нового розростання епідемії коронавірусу

Кілька європейських країн знову запроваджують жорсткіші карантинні обмеження на тлі різкого збільшення кількості випадків COVID-19.

Чехія оголосила, що на три тижні припинить навчання у школах, а також забороняє відвідування ресторанів, барів та клубів.

Чеські школярі та студенти університетів навчатимуться заочно, але дитсадки працюватимуть.

Європейський центр запобігання і контролю над хворобами повідомив 13 жовтня, що в Чехії за минулі два тижні зареєстровано 55 538 заражених COVID-19, що на понад десять тисяч більше, ніж в сусідній Німеччині, яка має у вісім разів більше населення.

Частковий карантин на чотири тижні оголосили також в Нідерландах, де кількість випадків COVID-19 у порівнянні з минулим тижнем зросла на 60%.

Там закриті бари й кав’ярні, а ресторани зможуть продавати лише з доставкою, але навчання в освітніх закладах триватиме.

В нідерландських крамницях заборонили продавати алкоголь після 8 години вечора.

В Італії вирішили заборонити шкільні екскурсії та командні спортивні ігри.

У Великій Британії уряд оголосив про обмеження у деяких містах і місцевостях на півночі Англії, де зареєстровані спалахи заражень коронавірусом.

В Північній Ірландії місцева влада оголосила, що з понеділка на два тижні закриває школи та впроваджує інші обмеження, щоб стримати розростання епідемії.

Британська опозиційна Лейбористська партія на противагу уряду запропонувала оголосити загальний жорсткіший карантин в країні і можливо продовжити осінні канікули в школах, щоб зупинити поширення коронавірусу.

Оголошень про обмеження очікують у Франції, можливо стосовно таких великих міст як Париж та інші, де епідемія знову розростається.

Канцлер Німеччини Анґела Меркель сказала, що «з великою стурбованістю спостерігає за ситуацією».

Дивіться також: Як працюють пристрої, які вимірюють температуру тіла без дотику?