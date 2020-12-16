Як Європа вакцинуватиметься від коронавірусу?

У той час як Велика Британія першою на європейському континенті розпочала програму щеплень від коронавірусу 8 грудня, більшість країн Європи очікують початку імунізації в останні дні цього місяця.

На 21 грудня заплановане засідання Європейського агентства лікарських засобів (European Medicines Agency - EMA) для оцінки вакцини розробленої американською компанією Pfizer та її німецьким партнером BioNTech.

...Перші європейці ймовірно отримають щеплення ще до кінця 2020 р.

Раніше це засідання планували на 29 грудня, але EMA повідомляє, що його перенесли на ближчу дату, оскільки розробники змогли надати більше даних для пришвидшення розгляду.

На підставі рекомендації агентства виконавчий орган ЄС - Європейська комісія одразу має схвалити рішення щодо ліцензії на використання препарату в усіх 27-ми країнах Євросоюзу.

Президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн написала у Twitter, що «перші європейці ймовірно отримають щеплення ще до кінця 2020 р.»

Вакцину Pfizer-BioNTech нещодавно ліцензували і почали застосовувати окрім Британії також у Сполучених Штатах і в Канаді.

Німецький міністр охорони здоров’я Єнс Шпан сказав, що щеплення в його країні планують розпочати упродовж доби або 72 годин після схвалення першої вакцини в ЄС.

Уряди Німеччини, Франції, Італії, Бельгії, Нідерландів, Люксембургу, Іспанії, а також Швейцарії, яка не входить до ЄС, домовилися координувати програми імунізації від коронавірусу і обмінюватися даними про перебіг процесів.

12 січня Європейське агентство лікарських засобів планує розглянути іншу вакцину від коронавірусу, яку розробила американська компанія Moderna.

У черзі на ліцензування у західних країнах перебуває також так звана «Оксфордська вакцина», яку постачатиме компанія AstraZeneca.

Український уряд не повідомляв про прямі угоди з виробниками щодо закупівлі вакцин від коронавірусу.

Натомість Київ сподівається отримати кілька мільйонів доз вакцин у межах програми COVAX під егідою Всесвітньої організації охорони здоров’я, але передбаченої кількості буде недостатньо для щеплення більшості українців.

Навіть за сприятливих умов масова вакцинація в Україні зможе розпочатися лише згодом 2021 року, або навіть 2022.

Тим часом у Китаї застосовують вакцини своїх розробок, а в Росії почали щеплення від коронавірусу розробленою там вакциною.

Уряд Угорщини викликав застереження у Європі намірами окремо співпрацювати з Росією для ймовірного використання російської вакцини і навіть можливості її виробництва в Угорщині.

ЄС контролює стандарти медичних препаратів і харчових продуктів на спільному ринку країн організації.

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