Перешкоди каламутять воду на шляху України до реалізації європейських прагнень – WSJ

Коли лідери України і Європейського Союзу провели саміт минулого тижня в Києві, в обох сторін були причини святкувати.

Для президента Петра Порошенка це була нагода розповісти про найостанніші кроки в напрямку реалізації європейських прагнень України, що були в центрі уваги Майдану у 2013 році. Голова Європейської ради Дональд Туск вручив Порошенку копію Угоди про асоціацію між ЄС та Україною, яку Євросоюз нарешті ратифікував минулого тижня – через три роки після підписання і затримки торішнім референдумом в Нідерландах. Угода містить домовленість про вільну торгівлю, внаслідок якої від січня збільшився на 25% експорт до ЄС. Від травня українці можуть подорожувати до країн ЄС без візи.

Про це пише Саймон Ніксон у статті, опублікованій у виданні The Wall Street Jоurnal.

Київ хотів, щоб саміт завершився спільною заявою з конкретною підтримкою прагнень України стати членом Європейського Союзу

Саміт також знаменував певну перемогу і для ЄС, - пише Ніксон. Протягом нещодавнього політичного неспокою на континенті, ЄС вдалося зберегти єдину позицію щодо України і Росії. Євросоюз запровадив режим санкцій, який, хоча, не переконав Росію відмовитися від незаконної анексії Криму чи припинити підтримку сепаратистів на Донбасі, принаймні допоміг у стримуванні російської агресії в інших частинах Європи і запобіг напливу біженців з Донбасу, що могло призвести до випробування єдності Європи. У Східній Європі, де війна в Україні вважається європейською війною, це розцінюють як важливий успіх.

Одначе теплі слова розходяться з реальними палкими бажаннями. Київ хотів, щоб саміт завершився спільною заявою з конкретною підтримкою прагнень України стати членом Європейського Союзу. Керівництво ЄС цього бажало також. Уряд Естонії, який тепер головує в ЄС, домагався тексту з привітанням, визнанням або навіть згадкою про мету України стати членом. Проте тимчасовий уряд Нідерландів, побоюючись розпалювання громадської думки після торішнього референдуму, на якому голландці відкинули Угоду про асоціацію ЄС з Україною, наклав на це вето.

Натомість, Туск тільки прочитав Преамбулу Угоди, в якій привітав «європейський вибір» України, незважаючи на те, що Європейська рада заявила, що не пропонує Україні шлях до членства в ЄС у відповідь на застереження голландців.

Брюссель продовжує надавати Києву технічну та фінансову допомогу для поглиблення її інтеграції в ЄС

Отож, чи має значення відмова ЄС пропонувати Україні шлях до членства? Мабуть, в даний час ні, - вважає автор. Всі сторони знають, що забере роки або навіть десятиліття поки Україна буде готовою приєднатися до ЄС, беручи до уваги колосальні виклики, які становлять перебудова економіки та інститутів. Тим часом, Брюссель продовжує надавати Києву технічну та фінансову допомогу для поглиблення її інтеграції в ЄС, в той час, як Київ консультується з Брюсселем щодо всіх реформ, щоб повністю відповідати стандартам і правилам Євросоюзу. Отож, немає жодної явної причини, чому Україна не повинна брати участь в структурах ЄС, які відкриті для таких не-членів Євросоюзу як Норвегія та Швейцарія.

Все ж, відсутність довготермінової перспективи членства в ЄС непокоїть Київ. Український уряд намагається перебудувати країну у дуже складних умовах. Після вторгнення Росії у 2014 році, українська економіка зазнала важкого удару і це створило складні політичні умови для запровадження реформ.

Мета президента Росії Володимира Путіна перетворити Україну у державу-невдаху, яка в свою чергу дестабілізую цілий Європейський Союз

Тим часом, Росія - за ознаками - має намір підвищити ціну української програми реформ. Її триваюча дестабілізація Донбасу, де насильство посилилось цього року, і повторні кібератаки на урядові установі відохочують інвесторів та чинять додатковий тиск на громадянський фінансовий сектор. На думку Києва, пише Ніксон, мета президента Росії Володимира Путіна перетворити Україну у державу-невдаху, яка в свою чергу дестабілізую цілий Європейський Союз.

Автор, одначе, вказує на низку важливих успіхів, досягнутих Києвом, серед яких називає майже збалансований бюджет і зниження рівня інфляції до нижче 10%. Економіка країни знову зростає. Інші реформи запроваджуються також. Але на кожному кроці реформи стикаються з опором, зокрема, з боку сильних олігархів. І хоча Київ створив шість нових структур для боротьби з корупцією, немає окремого антикорупційного суду, і нікого з головних порушників-корупціонерів досі не притягнуто до судової відповідальності.

Для забезпечення шансів Києва на успіх, ЄС мусить знайти способи для зниження політичної ціни українських реформ. Київ вважає, що пропозиція безперешкодного шляху до членства в ЄС зміцнить його позицію всередині країни. Естонія знову намагатиметься переконати лідерів ЄС надіслати такий сигнал на черговому саміті ЄС в листопаді. На карту поставлено не тільки стабільність України, - попереджає Саймон Ніксон у статті у виданні The Wall Street Journal.

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