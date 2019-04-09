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Facebook застосує штучний інтелект до профілів померлих

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Компанія Facebook заявляє, що використовуватиме штучний інтелект, щоб допомогти знайти профілі людей, які померли, щоб їхні друзі та члени сім'ї не отримували, наприклад, болісних нагадувань про їхній день народження.
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Соціальна мережа заявила у вівторок, що вона також додає спеціальний розділ до увічнених облікових записів, тобто тих, які належать людям, що померли. Друзі та члени сім'ї зможуть писати повідомлення та обмінюватися фотографіями в цьому розділі, щоб вшановувати пам'ять своїх близьких.

Facebook також посилює правила щодо того, хто може увічнити обліковий запис. Досі кожен міг зробити це, надіславши компанії доказ того, що хтось помер, наприклад, некролог. Тепер це повинен бути друг або член сім'ї.

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