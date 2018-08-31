Що таке "фешн-тек" та куди рухається українська мода - інтерв'ю з Дарією Шаповаловою

З 1 по 2 вересня в Києві пройде міжнародна конференція Kiev Fashion Tech Summit 2018, присвячена поєднанню моди та технологій. Лідер проекту - Дарія Шаповалова, колишній креативний директор українського тижня моди Mercedes-Benz Fashion Days Kiev, яка у 2017-му році потрапила у список європейського списку Форбс “30 до 30-ти років”, опікується організаційними питаннями із американського Сан-Франциско. Там вона цього року закінчувала програму бізнес-менеджменту (MBA) в Міжнародній бізнес-школі Галт (Hult International Business school).

“Голос Америки” зв'язався з Шаповаловою напередодні конференції, щоб розпитати про ініціативу з фешн-тек, почесних гостей із Кремнієвої долини та майбутнє української моди поза вишиванками.

Ілона Войтович: Чому ви приїхали вчитися саме у Сан-Франциско?

Дарія Шаповалова: Я, звісно ж, обрала Сан-Франциско як всесвітній центр технологій. Я знала кілька підприємців, які працювали в Кремнієвій долині, вони були моїми друзями. І я зрозуміла, що хочу набагато більше про все це дізнатися. Також, вивчаючи технології під час підготовки до Fashion Tech Summit, знайомлячись з новими людьми, я зрозуміла, що я багато чого пропускаю.

І. В.: Що вас наштовхнуло на створення конференції у Києві?

Д.Ш.: Для мене дуже важливо розвивати нове покоління підприємців. Україна це - ринок, який розвивається, і багатьом людям не доступно поїхати, наприклад, вчитися в Стенфорд. В мене була змога проходити курси в Стенфорді, одного зі своїх професорів я вмовила приїхати в Україну. І так вийшло з багатьма компаніями, яких ми привозимо. Це Pinterest, SnapChat, 500 Startups, у яких є інвестиційний відділ по фешн та б`юті.

У ньому є трошки такої альтруїстської місії. Два дні відвідування форуму - $40, при тому, що там буде аж 20 лекцій. Ми хочемо зібрати якомога більше людей і подарувати людям змогу вчитися і вчитися у професіоналів. Я сподіваюся, що якнайбільше людей зрозуміє, як важливо вчитися і вкладати у свою освіту

І. В.: Які практичні результати ви хотіли б побачити від цього саміту?

Д.Ш.: Моя ціль полягає в тому, щоб люди, які прийшли на саміт, могли надихнутися на побудову власного бізнесу. І я б хотіла, щоб люди якнайбільше дізналися про фешн-тек, про те, які можливості відкриваються в цій галузі. Ми робимо це вп’яте і цього разу приїжає велика кількість спікерів.

І. В.: Яким ви бачите майбутнє української моди?

Д.Ш.: Я бачу його в творчості, в дизайнерах, які її будуть просувати. А також - у фешн-тек. Один із гарних прикладів - компанія Looksery, яка має одні із найуспішніших продaжів в українському сегменті. І я вірю, що винахідників модних технологій, компаній з України може бути більше. І тому я працюю над самітом, який важко координувати з Сан-Франциско, але, з іншої сторони, це дає можливість об'єднати всіх тих крутих спікерів і принести все те, чому ми тут вчимося, і все це подарувати тим людям, які тільки вибудовують своє майбутнє і майбутнє країни. Тому я дуже вірю якраз у розвиток фешн-тек, в розвиток нових технологій. Україна багата на програмістів, багата на розумних людей, які можуть просувати певні індустрії.

В Україні вже досить багато імен, які вийшли на світовий рівень. І те що американский Forbes, Vogue визнають, що ми змогли поставити Україну на модну карту світу і визнають успіхи цих дизайнерів, це ж дуже круто. Те, що голлівудські зірки, співачка Dua Lipa та інші носять речі українських дизайнерів, є показником того, що фундамент історії української моди в світі вже закладено.

І. В.: Що потрібно робити українським дизайнерам, щоб утриматися на модному радарі?

Д.Ш.: Мода - це продукт. Якщо їхній продукт на ринку буде конкурентоспроможним, для них все відкрито. Покупці (баєри) завжди зацікавлені, коли на ринку з'являється новий гарний продукт. Дизайнери вже розуміють, як влаштована інфраструктура. За вісім років існування українського тижня моди, коли я ще займалася проектом, ми привезли усіх можливих експертів на ринку, які показали і розповіли, як це все повинно виглядати.

І. В.: Вiдомо, що ви берете безпосередню участь в організації благодійного проекту GoGlobal (літні табори, де українських дітей англійській навчають волонтери-носії мови).

Д.Ш.: Я дуже багато займалася благодійністю з GoGlobal. Останній раз в нас була поп-ап крамниця, відкриття якої проходило під час конференції. Я придумала ідею продажу одягу, який є у дівчат в гардеробі, який вони не носять. І почала з себе. Я віддала 100 дорогих, гарних речей, які просто не була готова комусь подарувати. На моє прохання це зробили багато лідерів думок. І таким чином за 3-4 дні ми заробили близько 700 тисяч гривень. Ці гроші пішли на навчання українських дітей англійській мові.

Дивіться також: Hа Київщині стартував волонтерський проект GoCamp. Відео