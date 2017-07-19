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5 фотодоказів того, що українські вишиванки завойовують світ

Анна Заячківська під час показу сучасних вишиванок від українських дизайнерів у Вашингтоні, грудень 2016 року

Світлини Демі Мур, Діти Фон Тіз, принцеси Данії Мері та інших зірок демонструють: українські вишиванки набирають популярності у цілому світі.

1. Голлівудська актриса Демі Мур знялася у вишитому українському вбранні у фільмі «Сліпець». Зірку у вишиванці українського бренду «Vita Kin” можна побачити у трейлері цього фільму – на 1 хвилині 11 секунді та на останніх секундах трейлера. Фільм "Сліпець" вийшов на екрани у США 14 липня 2017 року.

2. Американську танцівницю Діту фон Тіз також можна побачити в українських вишитих сукнях від "Vita Kin". Світлини, на яких вона зображена у вишиванках, можна знайти в її Інстаграмі.

3. В українській вишитій сукні з’являлася і принцеса Данії Мері. Фотографію, на якій вона зображена у вишитій сукні бренду “March 11”, опублікував у Твіттері блогер Михайло Голуб.

4. А французька актриса Мелані Тьєррі була вдягнена в українську вишиту сукню на Каннському кінофестивалі-2016.

5. ​А це засновник компанії “Virgin”, мільярдер і філантроп сер Ричард Бренсон у вишиванці на фотографії з українською ведучою Катериною Осадчою.

Тоді під час візиту до України у квітні 2015 року Бренсон, вбраний у вишиванку, дав інтерв’ю «Громадському телебаченню».

І наостанок: українська служба "Голосу Америки" у вишиванках. Підписуйтесь на нас в Інстаграмі.

Дивіться також: Культурна дипломатія: показ сучасних вишиванок від українських дизайнерів у Вашингтоні

Культурна дипломатія: показ сучасних вишиванок від українських дизайнерів у Вашингтоні. Відео
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    Марія Моісеєва

    Приєдналася до української служби «Голосу Америки» у 2016 році, займається контентом та аналітикою соцмереж і вебсайту. Походить із міста козацької слави Запоріжжя. З 2016 року живе у Вашингтоні. Раніше працювала на "Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода" у Празі. Навчалася також у Празі та має магістерський диплом з міжнародного менеджменту Teesside University.  Любить подорожувати. Обожнює тварин, особливо собак, слонів та ламантинів. Членами її родини є голден ретрівер Зося та скотч-тер’єр Текіла.

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