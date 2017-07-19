5 фотодоказів того, що українські вишиванки завойовують світ

Світлини Демі Мур, Діти Фон Тіз, принцеси Данії Мері та інших зірок демонструють: українські вишиванки набирають популярності у цілому світі.

1. Голлівудська актриса Демі Мур знялася у вишитому українському вбранні у фільмі «Сліпець». Зірку у вишиванці українського бренду «Vita Kin” можна побачити у трейлері цього фільму – на 1 хвилині 11 секунді та на останніх секундах трейлера. Фільм "Сліпець" вийшов на екрани у США 14 липня 2017 року.

2. Американську танцівницю Діту фон Тіз також можна побачити в українських вишитих сукнях від "Vita Kin". Світлини, на яких вона зображена у вишиванках, можна знайти в її Інстаграмі.

3. В українській вишитій сукні з’являлася і принцеса Данії Мері. Фотографію, на якій вона зображена у вишитій сукні бренду “March 11”, опублікував у Твіттері блогер Михайло Голуб.

4. А французька актриса Мелані Тьєррі була вдягнена в українську вишиту сукню на Каннському кінофестивалі-2016.

5. ​А це засновник компанії “Virgin”, мільярдер і філантроп сер Ричард Бренсон у вишиванці на фотографії з українською ведучою Катериною Осадчою.

Тоді під час візиту до України у квітні 2015 року Бренсон, вбраний у вишиванку, дав інтерв’ю «Громадському телебаченню».

І наостанок: українська служба "Голосу Америки" у вишиванках. Підписуйтесь на нас в Інстаграмі.

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