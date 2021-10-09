Головний імунолог США заявив, що очікує спаду смертності через COVID-19 взимку

Головний імунолог США Ентоні Фаучі заявив в інтерв'ю Greta Van Susteren, що "сильно підозрює", що цієї зими кількість госпіталізацій та смертей через COVID-19 падатиме.

При цьому експерт відзначив, що головним чинником стане спроможність США вакцинувати мільйони американців, які досі не отримали щеплення.

За офіційними даними, у США близько 56% населення вакциновані повністю.

"Я сильно підозрюю, що ми почнемо спостерігати зменшення кількості смертей аналогічно до госпіталізацій; як швидко вони зменшуватимуться буде у значній мірі залежати від низки обставин, на які вплинуть такі речі, як холодна погода, перебування людей у закритих приміщеннях, наскільки вони будуть дотримуватись рекомендацій Центрів з контролю та профілактики захворювань Міністерства охорони здоров’я США, наприклад у разі значної кількості заражень у громаді, навіть, якщо ви вакциновані, якщо ви перебуваєте не вдома, а зовні у групах, носіння маски, думаю є належною практикою", - цитує Фаучі видання The Hill.

У статті використано матеріали The Hill, Greta Van Susteren.

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