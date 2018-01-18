ФБР веде слідство в справі ймовірного фінансування Росією виборчої кампанії Дональда Трампа

Федеральне бюро розслідувань вивчає питання, чи російський банкір передав гроші Національній стрілецькій асоціації на підтримку кандидатури Дональда Трампа.

НСА – це некомерційна асоціація, що об’єднує прихильників права громадян на зберігання і носіння вогнепальної зброї.

Згідно з повідомленнями, ФБР веде слідство щодо того, чи високопоставлений російський банкір Олександр Торшин незаконно передав гроші в зусиллях помогти кандидату республіканців на президентських змаганнях.

Два джерела, які ознайомлені зі справою, заявили виданню McClatchy, що агенти ФБР з питань контррозвідки ведуть слідство у справі заступника директора Центрального банку Росії Олександра Торшина

Згідно з агентством новин, неясно, як довго слідчі ФБР розглядають діяльність Торшина, який відомий тим, що втримує тісні контакти як з російським президентом Володимиром Путіним, так і Національною стрілецькою асоціацією.

Відомо, що Національна стрілецька асоціація витратила 30 мільйонів доларів під час президентської кампанії у США на підтримку кандидатури Дональда Трампа, який часто виспупав на підтримку права зберігання вогнепальної зброї. Таке право гарантоване Конституцією Сполучених Штатів.

Про розслідування повідомлено в час, коли спеціальний прокурор Роберт Мюллер продовжує слідство в справі можливого втручання Росії у президентські вибори і таємної змови між кампанією Трампа і Москвою.

Президент Трамп повторно запречує змову і називає розслідування «полюванням на відьом».

Цього тижня було повідомлено, колишній головний стратег Білого дому Стівен Беннон був викликаний Мюллером і обіцяв повністю співпрацювати зі слідством.

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