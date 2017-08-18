У фінляндському місті Турку поліція затримала чоловіка, який поранив ножем кількох людей

За повідомленням поліції, у місті Турку, що в південно-західному районі Фінляндії, невідомий чоловік поранив ножем кількох людей.

Поліція поранила нападника в ногу і арештувала його у зв’язку з атакою.

На сторінці у Twitter Поліцейська служба південно-західної Фінляндії помістила таке повідомлення:

«Кількох людей поранено в центральному Турку. Поліція поранила запідозреного злочинця. Затримано одну особу».

У повідомленні не подано конкретної кількості поранених. Фінляндська газета Ilta-Sanomat повідомила, що в ході атаки поранено восьмеро людей.

Поліція також заявила, що громадськість повинна уникати центру міста.

Хоча не вдалося отримати інформацію від розвідувальної служби, поліція повідомила про додаткові заходи безпеки в аеропорту в Гельсінки і на залізничних вокзалах.

Невідомі мотиви атаки, яка сталася наступного дня після двох атак в Іспанії, одна в центрі Барселони, де автомобіль врізався у натовп людей, вбиваючи 13-ох із них, і другої – в містечку дещо на південь від Барселони. Там загинула одна особа.

У червні розвідувальна служба отримала інформацію про пов’язані з екстремістами плани атаки в країні. Після цього рівень загрози змінено з «низький» до «підвищений».

У заяві розвідки сказано: «Найбільша терористична загроза у Фінляндії і далі походить від індивідуальних осіб або невеликих груп, які мотивовані радикальною ісламістською пропагандою або терористичними організаціями, які заохочують їх.

У заяві також сказано, що збільшена загроза в країні є результатом того, що десятки іноземних бойовиків подорожують, щоб приєднатися до ІДІЛ, і займають дедалі вищі посади в цьому радикальному ісламістському угрупованні.

Згідно з розвідкою, до кінця 2015 року приблизно 70 дорослих фінів відвідали Ірак і Сирію, що вступити до угруповання «Ісламська держава».

Незважаючи на те, Світовий економічний форум називає Фінляндію однією з найбезпечніших країн світу.

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