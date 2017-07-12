Тіллерсон підписав з Катаром угоду про обмеження фінансування тероризму

Зусилля державного секретаря Рекса Тіллерсона врегулювати суперечку між Катаром і чотирма його сусідами в регіоні Перської затоки зосередились на Саудівській Аравії, де він має зустрітися з представниками країн, які звинувачують Катар у підтримці тероризму.

Переговори в Джидді відбуваються наступного дня після того, як Тіллерсон повідомив, що США і Катар підписали меморандум про взаєморозуміння, в якому Доха зобов’язується вдатися до кроків для обмеження фінансування тероризму.

«Сьогодні я перебуваю в Досі з цим же самим наміром, з яким президент Трамп відвідав Ер-Ріян у травні, заявив Тіллерсон. – Сполучені Штати мають одну ціль – усунути тероризм з лиця землі».

Проте Саудівська Аравія, Об’єднані Арабські Емірати, Бахрейн і Єгипет сказали у заяві, що хоча вони високо оцінюють зусилля США в боротьбі з тероризмом, підписана у вівторок угода «недостатня», і що вони будуть уважно спостерігати «серйозність» Катару у боротьбі з фінансуванням і підтримкою тероризму.

На початку минулого місяця чотири країни розірвали дипломатичні відносини і встановили повну блокаду Катару. Очолена Саудівською Аравією група арабських країн звинуватила Катар у підтримці тероризму і передала Досі список із 13 вимог. Катар заявив, що бажає провести переговори, але не відмовиться від суверенітету.

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