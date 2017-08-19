Фінська поліція: інцидент в Турку розглядається як терористична атака

Поліція у Фінляндії заявила, що атака в п’ятницю, в результаті якої дві особи загинули і щонайменше шестеро отримали поранення в місті Турку, що в південно-західному районі країни, уже розглядається як терористична атака.

В оприлюдненій в суботу заяві сказано: «Акт розглядався як вбивство, але протягом ночі ми отримали додаткову інформацію, яка вказує на те, що кримінальні злочини були терористичними вбивствами».

Поліція заявила, що запідозрений чоловік, якого поранено в ногу, це 18-річний громадянин Марокко. Проте його прізвища не подано.

У відповідь на атаку посилено заходи безпеки в Гельсінському аеропорту і на залізничних вокзалах.

Розвідувальна служба безпеки підвищила рівень терористичної загрози у червні після того, як отримала інформацію про пов’язану з тероризмом змову у цій назагал мирній країні.

Місто Турку розташоване приблизно за 140 кілометрів на захід від столиці країни Гельсінки.

У зв’язку з найновішими з терористичними атаками в європейських країнах посилено заходи безпеки.

Дивіться також: Новаторська система керування інвалідним візком, що "глибоко пов'язана із почуттям свободи"