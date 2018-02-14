Біля Агентства з національної безпеки США в околицях Вашингтона сталася стрілянина

Представник Федерального бюро розслідувань заявив, що стрілянина неподалік штаб-квартири Агентства з національної безпеки США в околицях Вашингтона не пов’язана з тероризмом.

Спеціальний агент ФБР Ґордон Джонсон заявив, що три чоловіки в чорній машині намагалися в’їхати на терирторію таємного розвідувального агентства і були арештовані, а їхня машина врізалася у бетонний бар’єр при в’їзді до установи у місцевості Fort Meade у штаті Мериленд.

Він заявив, що слідчі не мають підстави вважати, що інцидент пов’язаний з тероризмом.

Він сказав, що слідчі допитують причетних до інциденту осіб, намагаючись з’ясувати «яка причина їх перебування в тому місці».

Сталася стрілянина, але слідчі неспроможні сказати, хто стріляв. В інциденті були поранені три особи, водій машини, службовець поліції АНБ і цивільна особи. Всіх перевезено до лікарні.

На вулиці поруч зі штаб-квартирою обмежено рух. Про інші подробиці про подію поки що не повідомляють. АНБ відповідає за міжнародну програму електронного стеження з метою запобігання терористичних загроз.

Президент Дональд Трамп був повідомлений про інцидент. У заяві Білого дому сказано: «Ми молимося за всіх постраждалих».

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