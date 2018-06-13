Криза з мігрантами викликає напруження у відносинах між європейськими країнами

У відповідь на коментарі президента Франції Еммануеля Макрона, у яких він осудив італійський уряд за відмову прийняти сотні мігрантів із судна в Середземному морі, Італія викликала в середу французького посла на розмову.

Макрон заявив, що, згідно з міжнародними законами, Італія повинна була прийняти мігрантів, які прибули переважно з країн на південь від Сахари.

«У поведінці італійського урчду є певен рівень цинізму та безвідповідальності, якщо йдеться про цю дратамтичну гуманітарну ситуацію, сказав Макрон своєму кабінету міністрів.

Міністр внутрішніх справ Італії Маттео Сальвіні заявив у середу, що сама Франція повинна приймати значно більше мігрантів, і що Макрон повинен від слів перейти до дій.

Ця суперерчка підкреслює напруженість у Європейському Союзі з приводу того, що робити з кризою з мігрантами. У той час як Італія протягом останніх п’яти років прийняла понад 640 тисяч мігрантів, інші країни переважно ігнорували заклили з Рима надати притулок деяких мігрантам.

У вівторок Італія надіслала два судна, щоб помогти перевезти 629 мігрантів до Іспанії, яка в понеділок несподівано погодилася прийняти біженців. Неясно, коли розпочнеться перевезення людей.

Мігранти, яких наприкінці минулого тижня підібрали неподалік лівійського узбережжя, перебувають на рятувальному судні Aquarius в міжнародних водах між Мальтою та Італією, які також відмовилися прийняти їх.

Міжнародна організація Лікарі без кордонів, яка керує діями судна Aquarius разом із SOS Mediterranne, заявила, що мігранти «виснажені та напружені» і попередила про серйозні медичні ризики для деяких пасажирів під час подорожі морем на дистанцію 1500 кілометрів.

Новий міністр внутрішніх справ Італії і голова ультраправої Ліги Півночі Маттео Сальвіні заявив, що його дії цього тижня мають на меті змусити інші європейські країни взяти на себе частину проблеми, спричиненої тривалим напливом мігрантів.

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